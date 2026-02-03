الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات “لينكولن”

أكد مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء أن الجيش أسقط طائرة مسيرة إيرانية بعد اقترابها من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب.

وكانت الطائرة الإيرانية من طراز شاهد-139 تحلق باتجاه حاملة الطائرات وأسقطتها مقاتلة أميركية من طراز إف-35.

الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مقابلة مع “فوكس نيوز”، أن القيادة المركزية الأميركية تصرفت بشكل مناسب بإسقاط المسيرة إيرانية.

في غضون ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب تراقب التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشأن حاملة الطائرات “لينكولن”، مضيفة “أن تل أبيب طلبت من واشنطن حرية العمل في إيران”.

جاء الحادث بعد آخر قبالة مضيق هرمز، فقد أفادت شركة “فانغارد تيك” البريطانية للأمن البحري الثلاثاء بأن زوارق حربية إيرانية اقتربت من ناقلة نفط أميركية وأمرتها بالتوقف أثناء عبورها مضيق هرمز، لكنها واصلت الإبحار بمرافقة سفينة حربية أميركية.

مطاردة زوارق حربية إيرانية

وأوضحت الشركة أن ستة زوارق حربية إيرانية اقتربت من “ناقلة النفط Stena Imperative التي ترفع علم الولايات المتحدة… في مضيق هرمز، على بُعد نحو 16 ميلا بحريا (نحو 29 كيلومترا) شمال سلطنة عُمان”.

كما أشارت إلى أن الزوارق تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، و”أطلقت نداء إلى الناقلة عبر قناة الاتصال البحرية وأمرت القبطان بإيقاف المحركات والاستعداد للتفتيش”.

لكن الناقلة “زادت سرعتها وواصلت مسارها.. وقامت سفينة حربية أميركية بمرافقتها”، بحسب “رويترز”.

يأتي الحادث في ظل توتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضربة عسكرية على طهران، وتوعّد الأخيرة بالرد عليها.