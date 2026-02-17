Icon

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق حملة توعوية لتعزيز العادات الصحية أثناء الصيام

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تطلق الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، حملة توعوية لتعزيز العادات الصحية أثناء الصيام خلال شهر رمضان المبارك، تشمل موضوعات مرتبطة بصحة الصائم، وتصحيح بعض المفاهيم غير الدقيقة، بما في ذلك اتباع نمط غذائي صحي، وطرق التعامل السليم مع بعض الأمراض والحالات، وتنظيم تناول الأدوية، وإرشادات عامة.

وستقدّم الخدمات الطبية الفقرة التوعوية اليومية تحت عنوان (30×30) عبر الحساب الرسمي للخدمات الطبية على منصة (X)، وقناة الإخبارية، حيث تستعرض أفضل الممارسات الصحية للمرضى الصائمين، وسبل الوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، والربو، وارتجاع المريء، وأهمية الالتزام بنصائح الأطباء والمتابعة الطبية خلال فترة الصيام.

ويأتي ذلك ضمن جهود الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في تعزيز الصحة العامة، بالتكامل مع الجهات الشريكة، وترسيخ مفاهيم الوقاية الصحية، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع، بما يسهم في المحافظة على صحة المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

