تم التعامل معها بكفاءة عالية دون وقوع أي أضرار مادية جسيمة

الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٣ مساءً
الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية بنجاح لموجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي أُطلقت تجاه الدولة، حيث تم التعامل معها بكفاءة عالية، دون وقوع أي أضرار مادية جسيمة.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها، مشددة أن سلامة المواطنين والمقيمين تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

وقالت الوزارة “إن عددًا من الشظايا التي تم اعتراضها بواسطة الدفاعات الجوية الإماراتية سقطت في مناطق متفرقة من إماراتي أبوظبي ودبي”، مؤكدة عدم وجود إصابات في المواقع.

وشددت الوزارة على أن هذا الاستهداف يُعدّ انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وتحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.

