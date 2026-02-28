في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية الغادرة على السعودية الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت السعودية ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الصارخ والآثم على أراضي الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني #يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن
أعلنت وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية بنجاح لموجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي أُطلقت تجاه الدولة، حيث تم التعامل معها بكفاءة عالية، دون وقوع أي أضرار مادية جسيمة.
وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها، مشددة أن سلامة المواطنين والمقيمين تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.
وقالت الوزارة “إن عددًا من الشظايا التي تم اعتراضها بواسطة الدفاعات الجوية الإماراتية سقطت في مناطق متفرقة من إماراتي أبوظبي ودبي”، مؤكدة عدم وجود إصابات في المواقع.
وشددت الوزارة على أن هذا الاستهداف يُعدّ انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وتحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.
