الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات

باشر الدفاع المدني في مدينة الرياض حادث حريق محدود اندلع في أرض مسورة بحي أم الحمام الغربي، حيث تمكنت الفرق الميدانية من السيطرة عليه وإخماده في وقت وجيز.

وأوضح الدفاع المدني عبر منصة إكس أن الحريق لم يسفر – ولله الحمد – عن أي إصابات، فيما جرى استكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المتبعة.

ويؤكد الدفاع المدني أهمية الالتزام بإرشادات السلامة والإبلاغ الفوري عن أي حوادث عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.