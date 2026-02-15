حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع قرب حلول شهر رمضان العنود الخيرية: 1.2 مليار ريال إنفاقًا تنمويًا وماجستير الاقتصاد الاجتماعي ينطلق 2026 طقس رمضان 1447.. حرارة أعلى قليلًا وأمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة هيئة العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447
باشر الدفاع المدني في مدينة الرياض حادث حريق محدود اندلع في أرض مسورة بحي أم الحمام الغربي، حيث تمكنت الفرق الميدانية من السيطرة عليه وإخماده في وقت وجيز.
وأوضح الدفاع المدني عبر منصة إكس أن الحريق لم يسفر – ولله الحمد – عن أي إصابات، فيما جرى استكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المتبعة.
ويؤكد الدفاع المدني أهمية الالتزام بإرشادات السلامة والإبلاغ الفوري عن أي حوادث عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.