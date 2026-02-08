إبراهيم المعطش يحصل على الدكتوراه من جامعة الملك سعود الفصيل الصامت.. مبادرة نسائية أمنية في معرض الدفاع العالمي 2026 تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة الشرقية جمعية إشراق تطلق مبادرة «أترك أثراً» لتعزيز التطوع وصناعة الأثر المجتمعي فتح باب التقديم في تمهير لتخصصات صحية وإدارية.. مكافأة 3000 ريال أمير الرياض يطّلع على تفاصيل الحملة الرمضانية لـ “جود الإسكان” الجامعة العربية تدين استهداف قوافل الإغاثة في السودان قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة بعد منتصف الليل 5 حالات تمنع صرف دعم ساند للموظف عاصفة ثلجية تجتاح كوريا وإلغاء 163 رحلة جوية
حصل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية والدراسات الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعطش على شهادة الدكتوراه من جامعة الملك سعود، بعد مناقشة رسالته العلمية بعنوان: “واقع الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات السعودية لتعزيز المسؤولية المجتمعية.. استراتيجية مقترحة”.
وتناولت الرسالة واقع الشراكات القائمة بين مؤسسات القطاع الخاص والجامعات السعودية، ودورها في دعم مفاهيم المسؤولية المجتمعية، مع تحليل التحديات والفرص المتاحة، وصولًا إلى تقديم استراتيجية مقترحة تسهم في تفعيل هذه الشراكات وتحقيق أثر مستدام يخدم التنمية الوطنية.