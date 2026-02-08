إبراهيم المعطش يحصل على الدكتوراه من جامعة الملك سعود

حصل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية والدراسات الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعطش على شهادة الدكتوراه من جامعة الملك سعود، بعد مناقشة رسالته العلمية بعنوان: “واقع الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات السعودية لتعزيز المسؤولية المجتمعية.. استراتيجية مقترحة”.

وتناولت الرسالة واقع الشراكات القائمة بين مؤسسات القطاع الخاص والجامعات السعودية، ودورها في دعم مفاهيم المسؤولية المجتمعية، مع تحليل التحديات والفرص المتاحة، وصولًا إلى تقديم استراتيجية مقترحة تسهم في تفعيل هذه الشراكات وتحقيق أثر مستدام يخدم التنمية الوطنية.