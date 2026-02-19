Icon

الدولار يرتفع بعد محضر الفيدرالي وترقب بشأن أسعار الفائدة

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٥ مساءً
الدولار يرتفع بعد محضر الفيدرالي وترقب بشأن أسعار الفائدة
المواطن - فريق التحرير

سجّل الدولار الأميركي، اليوم الخميس، ارتفاعًا بعد موجة تراجع خلال الفترة الماضية، مدعومًا بمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر أن صانعي السياسة النقدية لا يتعجلون خفض أسعار الفائدة، مع إشارة عدد منهم إلى إمكانية رفعها مجددًا إذا استمر التضخم عند مستويات مرتفعة.

وتزامن صعود العملة الأميركية مع حالة ترقب في الأسواق العالمية، في ظل تقارير تحدثت عن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط واحتمالات تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع أسعار النفط والأصول الآمنة إلى الارتفاع.

وحافظ الدولار على المكاسب التي سجلها أمس أمام اليورو والين، ليستقر اليورو دون مستوى 1.18 دولار، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

 

