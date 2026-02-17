Icon

ثبوت رؤية هلال رمضان في مرصد تمير

الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر غدًا الأربعاء أول أيام رمضان

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠١ مساءً
الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر غدًا الأربعاء أول أيام رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الديوان الملكي، مساء اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، حيث ثبتت رؤية الهلال في مرصد تمير، وتقرر أن يكون يوم غدٍ الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 1447هـ.

” بيان من الديوان الملكي ”
جاءنا من المحكمة العُليا ما يلي :
القرار رقم ( 204 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1447هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1447هـ – حسب تقويم أم القرى – الموافق 17 / 2 / 2026م، للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1447هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 203 / هـ ) وتاريخ 29 / 7 / 1447هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1447هـ الموافق 20 / 1 / 2026م هو غرة شهر شعبان لعام 1447هـ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” متفق عليه، فإن الدائرة تقرر، أن يوم غدٍ الأربعاء 1 / 9 / 1447هـ – حسب تقويم أم القرى– الموافق 18 / 2 / 2026م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1447هـ.
والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين جميعًا بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يُعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويُعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دائرة الأهلة في المحكمة العليا
عضو
أحمد بن محمد المهيزع
عضو
إبراهيم بن عبدالعزيز بن هويمل
عضو
محمد بن صالح اليحيى
عضو
محمد بن عبدالله الجار الله
رئيس الدائرة
خالد بن عبدالله اللحيدان

 

 

