Icon

أبو كاس راعياً رئيسياً لبرنامج “إفطار صائم” للحد من حوادث السيارات قبيل الإفطار Icon يوم التأسيس السعودي.. بالعدل قامت الدولة وبالعدل تُصاغ ملامح المستقبل Icon أمانة الباحة توزّع 3500 هدية احتفاءً بيوم التأسيس Icon مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 340 سلة غذائية في الجزيرة السودانية Icon أهالي الشمالية يحتفون بالأزياء التراثية في يوم التأسيس Icon الجوازات تحتفي بيوم التأسيس في المنافذ الدولية Icon واجهة جدة البحرية.. احتفاء مجتمعي يجسّد الاعتزاز بيوم التأسيس ويواكب أجواء رمضان Icon تبوك تحتفي بـ يوم التأسيس بفرح يعانق التاريخ ويستحضر أمجاد الوطن Icon أهالي الباحة يحتفون بيوم التأسيس وسط أجواء تراثية مميزة Icon سلمان للإغاثة يختتم توزيع أكثر من 23 ألف كرتون من التمر في حضرموت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

السعودية ترفض رفضاً قاطعاً أي ادعاءات لأي طرف آخر في المنطقة المقسومة مع الكويت

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠١ صباحاً
السعودية ترفض رفضاً قاطعاً أي ادعاءات لأي طرف آخر في المنطقة المقسومة مع الكويت

مواضيع ذات علاقة

تراقب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، وماتضمنته من تعديات لتشمل تلك الإحداثيات والخارطة أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، التي تشترك المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تستند على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م، كما تنتهك هذه الإحداثيات سيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل “فشت القيد” و”فشت العيج”.
وتجدد المملكة التأكيد على رفضها رفضاً قاطعاً لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما تؤكد على أهمية التزام جمهورية العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) الذي تم بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق.
وتدعو وزارة الخارجية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

قد يهمّك أيضاً
يوم التأسيس السعودي.. بالعدل قامت الدولة وبالعدل تُصاغ ملامح المستقبل

يوم التأسيس السعودي.. بالعدل قامت الدولة وبالعدل تُصاغ ملامح المستقبل

السعودية تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: طرح متطرف ينبئ بعواقب وخيمة

السعودية تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: طرح متطرف ينبئ بعواقب وخيمة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يوم التأسيس السعودي.. بالعدل قامت الدولة وبالعدل تُصاغ ملامح المستقبل
أخبار رئيسية

يوم التأسيس السعودي.. بالعدل قامت الدولة وبالعدل...

أخبار رئيسية
السعودية تنضم إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI) 
السعودية اليوم

السعودية تنضم إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي...

السعودية اليوم
السعودية تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: طرح متطرف ينبئ بعواقب وخيمة
أخبار رئيسية

السعودية تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل:...

أخبار رئيسية
الجبير بـ “مجلس السلام”: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين
السعودية اليوم

الجبير بـ “مجلس السلام”: السعودية ستقدم مليار...

السعودية اليوم
وزراء خارجية السعودية و7 دول يدينون تصنيف إسرائيل أراضي في الضفة الغربية كـ أراضي دولة
السعودية اليوم

وزراء خارجية السعودية و7 دول يدينون تصنيف...

السعودية اليوم
السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى “أملاك دولة”
أخبار رئيسية

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي...

أخبار رئيسية