3 تعليمات مرورية تدعم السلامة المرورية عند الالتفاف

أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية الالتزام بإرشادات السلامة المرورية عند الالتفاف أو الانتقال للخلف، مشددة على أن اتباع الخطوات الصحيحة يسهم في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

توجيهات من المرور

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن تحقيق السلامة أثناء الالتفاف يتطلب الالتزام بثلاثة إرشادات أساسية، تبدأ باستخدام الإشارة التنبيهية قبل الانتقال بوقت كافٍ لتنبيه المركبات الأخرى وضمان انسيابية الحركة.

كما شددت على ضرورة التأكد من خلو المسار المراد الانتقال إليه، وعدم وجود مركبات قد تتأثر بالحركة، قبل تنفيذ الالتفاف أو الرجوع للخلف، بما يقلل من احتمالية التصادم.

وأكدت الإدارة أهمية إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق المراد الانتقال إليه، وتجنب الدخول المفاجئ الذي قد يشكل خطرًا على السائقين والمشاة، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه التعليمات يعكس الوعي بثقافة السلامة المرورية.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن الحملات التوعوية المستمرة التي تنفذها الإدارة العامة للمرور تحت شعار سلامتك تهمنا، بهدف رفع مستوى الالتزام بالأنظمة المرورية وتعزيز مفاهيم السلامة المرورية على الطرق.