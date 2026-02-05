Icon

5 أيام على إيداع الدفعة الـ 99 من حساب المواطن Icon تحت رعاية الملك سلمان.. الصناعات العسكرية تنظم النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الأحد القادم Icon الجوازات.. خدمة إنسانية تصنع ابتسامة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى Icon البرنامج الوطني للمعادن.. خطوة إستراتيجية لتعزيز مكانة السعودية على خارطة التعدين العالمية Icon مقتل قرابة 200 شخص في هجمات لمسلحين بنيجيريا Icon رياح نشطة على منطقة حائل Icon إعلان الجدول الزمني لموسم حج 1447هـ وإصدار التأشيرات في فبراير Icon الموسم المطري في السعودية لا يزال في منتصفه والقادم أقوى Icon رياح نشطة على منطقة نجران حتى السابعة  Icon الرَزان.. متحف صخري مفتوح بالليث يجسّد التفاعل المستمر بين الرياح والماء والصخر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

3 تعليمات مرورية تدعم السلامة المرورية عند الالتفاف

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
3 تعليمات مرورية تدعم السلامة المرورية عند الالتفاف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية الالتزام بإرشادات السلامة المرورية عند الالتفاف أو الانتقال للخلف، مشددة على أن اتباع الخطوات الصحيحة يسهم في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

توجيهات من المرور

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن تحقيق السلامة أثناء الالتفاف يتطلب الالتزام بثلاثة إرشادات أساسية، تبدأ باستخدام الإشارة التنبيهية قبل الانتقال بوقت كافٍ لتنبيه المركبات الأخرى وضمان انسيابية الحركة.

قد يهمّك أيضاً
اتركوا الجوال أثناء قيادة المركبات

اتركوا الجوال أثناء قيادة المركبات

صيدلية أستر تُسهم في تعزيز السلامة المرورية قبيل الإفطار

صيدلية أستر تُسهم في تعزيز السلامة المرورية قبيل الإفطار

كما شددت على ضرورة التأكد من خلو المسار المراد الانتقال إليه، وعدم وجود مركبات قد تتأثر بالحركة، قبل تنفيذ الالتفاف أو الرجوع للخلف، بما يقلل من احتمالية التصادم.

وأكدت الإدارة أهمية إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق المراد الانتقال إليه، وتجنب الدخول المفاجئ الذي قد يشكل خطرًا على السائقين والمشاة، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه التعليمات يعكس الوعي بثقافة السلامة المرورية.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن الحملات التوعوية المستمرة التي تنفذها الإدارة العامة للمرور تحت شعار سلامتك تهمنا، بهدف رفع مستوى الالتزام بالأنظمة المرورية وتعزيز مفاهيم السلامة المرورية على الطرق.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد