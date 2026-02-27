Icon

ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين

الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا
المواطن - واس

في مبادرة تعكس الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا، أمس، مأدبة إفطار للصائمين في مدرسة ومسجد الأولية بالعاصمة أديس أبابا، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك في عددٍ من دول العالم.

وشهدت المأدبة إقبالًا من الصائمين، حيث استفاد منها قرابة (2000) صائم من مختلف شرائح المجتمع من الرجال والنساء، في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والتراحم، جسّدت روح التكافل والتضامن التي يرسّخها هذا البرنامج سنويًا.

ويأتي تنظيم هذه المأدبة ضمن سلسلة من موائد الإفطار التي تواصل الوزارة ممثلة بالملحقية الدينية إقامتها طيلة شهر رمضان المبارك في إثيوبيا، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وتعزيز روابط الأخوة والتراحم بين أفراد المجتمع.

وعبّر المستفيدون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تقدمه المملكة من أعمالٍ إنسانية جليلة تخدم المسلمين في مختلف أنحاء العالم، مثمنين جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ هذا البرنامج الذي يلامس احتياجات الصائمين ويعزز قيم التكافل خلال شهر رمضان.

