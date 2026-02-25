Icon

شطب الترخيص المهني وفرض غرامة مالية

ضبط مخالفة صحية في عيادة جلدية.. تصوير المراجعات أثناء جلسات الليزر

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت “الصحة” مخالفة صحية داخل عيادة جلدية، تمثّلت في قيام ممارِسة صحية بتصوير عدد من المراجعات أثناء جلسات الليزر ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في مخالفة صريحة لنظام مزاولة المهن الصحية.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الرقابي لوزارة الصحة في حماية الصحة العامة وحفظ خصوصية المستفيدين.

وأكّدت الوزارة استكمالها للإجراءات النظامية بحق المخالِفة في محافظة القنفذة، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا، التي شملت شطب الترخيص المهني وفرض غرامة مالية.

ونبّهت الوزارة إلى أن تصوير المستفيدين أو توثيق إجراءاتهم العلاجية أو التجميلية ونشرها، بأي وسيلة كانت، تُعد مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، مؤكدةً أن ذلك ينطبق على جميع الممارسين الصحيين في مختلف التخصصات والمؤسسات الصحية التي يعملون بها.

وتواصل وزارة الصحة تعزيز جهودها الرقابية على المنشآت الصحية، مؤكدة عدم التهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المستفيدين أو تخالف الأنظمة، داعية جميع الممارسين والمنشآت الصحية إلى الالتزام بالضوابط المهنية والنظامية المعتمدة في المملكة لحماية الصحة العامة.

