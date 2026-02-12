الصين: رئيس تايوان يحرض على الحرب

صعّدت الصين لهجتها تجاه تايوان، ووصفت رئيسها لاي تشينغ تي بأنه “محرض على الحرب”، وذلك عقب تصريحات حذّر فيها من أن دولاً أخرى في المنطقة قد تصبح أهدافاً لبكين في حال أقدمت على مهاجمة الجزيرة وضمّها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحافي دوري اليوم الخميس، إن تصريحات لاي تشينغ تي كشفت مجدداً عن “طبيعته العنيدة المؤيدة للاستقلال”، مضيفاً أنها تثبت أنه “مزعزع للسلام ومثير للأزمات ومحرض على الحرب”.

وجاء الرد الصيني بعد مقابلة أجراها الرئيس التايواني، هي الأولى له مع وكالة أنباء عالمية منذ توليه منصبه في مايو 2024، أكد فيها أن ضم تايوان لن يكون نهاية الطموحات التوسعية لبكين.

وأشار لاي إلى أنه واثق من موافقة البرلمان على ميزانية إضافية بقيمة 40 مليار دولار لتمويل شراء معدات دفاعية أساسية، بما في ذلك أسلحة من الولايات المتحدة، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية للجزيرة.

وأضاف أن الدول التالية المهددة في حال ضم تايوان ستكون اليابان والفلبين ودولاً أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، معتبراً أن تداعيات أي تصعيد قد تمتد لاحقاً إلى الأميركيتين وأوروبا.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر مستمر بين بكين وتايبيه، حيث تعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، بينما ترفض الحكومة التايوانية هذا الطرح وتؤكد تمسكها بنظامها السياسي المستقل.