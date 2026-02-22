Icon

60 يومًا مهلة للمستأجر لإلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض Icon الطِّعْمة في رمضان.. عادة حائلية تعكس روح الجيرة والتكافل بين الأهالي Icon ملك المغرب يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس Icon التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.. عناية متواصلة وخدمات متكاملة Icon وزارة الحج والعمرة تصدر دليل العمرة والزيارة بـ 16 لغة Icon الأمن البيئي يضبط مواطنًا رعى 7 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon أمانة الرياض تحتفي بيوم التأسيس في أكثر من 60 موقعًا Icon اللواء المربع يُصدر قرارات إدارية بترقية 1842 فردًا من منسوبي ومنسوبات الجوازات Icon الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة.. دولة التوحيد والعدل Icon الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن تحتفي بـ يوم التأسيس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ليست مجرد تبادل للطعام بقدر ما هي رسالة ودّ صامتة

الطِّعْمة في رمضان.. عادة حائلية تعكس روح الجيرة والتكافل بين الأهالي

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٥ مساءً
الطِّعْمة في رمضان.. عادة حائلية تعكس روح الجيرة والتكافل بين الأهالي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

في حائل لا يكتمل مشهد رمضان عند كثير من الأسر إلا بصوت طرقٍ خفيف على الباب قبيل أذان المغرب، يحمل طبقًا دافئًا من جارٍ إلى جار، في عادة قديمة يعرفها الأهالي باسم “الطِّعْمة”.

رسالة ودّ صامتة

وليست “الطِّعْمة” مجرد تبادلٍ للطعام، بقدر ما هي رسالة ودّ صامتة، تؤكد أن التواصل والجيرة ما زالا حاضرين، وأن الموائد في رمضان تتسع للجميع، لتتزامن امتداد الأيدي إلى الإفطار، امتداد القلوب أولًا نحو الأهل والجيران والأصدقاء.

قد يهمّك أيضاً
الطعمة تعكس قوة التواصل والتراحم بين أهالي الشمالية

الطعمة تعكس قوة التواصل والتراحم بين أهالي الشمالية

في تلك اللحظات القصيرة، يخرج الأطفال حاملين الأطباق، يتعلمون دون درسٍ مباشر معنى المشاركة، وكيف يكون الجار جزءًا من تفاصيل اليوم، لا اسمًا عابرًا خلف الأبواب، لتعود الأطباق لاحقًا محمّلة بأصناف أخرى محمّلة بالود والمحبة.

وتتنوع الأكلات وقد تختلف الوصفات، إلا أن المعنى واحد في تقاسم النعمة وإحياء روح التكافل التي لطالما ميزت المجتمع الحائلي، فـ”الطِّعْمة” تعبير عملي عن قيم متجذرة، تجد في رمضان فرصتها الأصدق للظهور.

ورغم تغيّر أنماط الحياة وتسارع الإيقاع اليومي ما زالت هذه العادة تجد مكانها في أحياء حائل، محافظةً على بساطتها وصدقها، لتؤكد أن بعض التفاصيل الصغيرة قادرة على حفظ العلاقات مهما تغيّر الزمن، ومع اختلاف الموائد في رمضان تبقى عادة “الطِّعْمة” تذكّر الجميع بأن المشاركة هي أجمل ما يُقدَّم قبل الأذان، وأن العادات حين تُمارس بروحها، تبقى حيّة في الذاكرة والواقع معًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد