سلطت حلقة برنامج “الراصد” الذي يُبث على قناة الإخبارية، الضوء على جهود العميد طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية.

مهنية ووضح الرسالة الأمنية

جهود العميد طلال الشلهوب تعكس مهنية ودقة ووضوح الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي لمواجهة التحديات الأمنية.

متحدث وزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي pic.twitter.com/uEN0aAOAig — الراصد (@alraasd) February 25, 2026

حلقة برنامج “الراصد”، التي قدمها الإعلامي عبدالله الغنمي، تطرقت لدور الإعلام في نقل المعلومات الأمنية بدقة وفعالية، مشددة على بناء علاقة قوية بين الجهات الأمنية والمجتمع من خلال قوة المعلومة وحضور المسؤولين.

جهود وزارة الداخلية

واستعرضت الحلقة جهود وزارة الداخلية في مجالات مثل مكافحة الجرائم، تأمين الحجاج في المسجد الحرام، مراقبة حركة المرور، وتعزيز السلامة العامة والحملات الأمنية المشتركة والتصدي للشائعات وتوضيح الحقائق للرأي العام.

وأعرب الغنمي عن شكره للشلهوب على حضوره، قائلًا: “العميد طلال الشلهوب يبني العلاقة مع الإعلام من خلال قوة المعلومة وحضور المسؤول.. ونقل الرسائل الأمنية بكل شفافية.. واعتمد أسلوبه على المعلومة الواضحة والالتزام الواضح والمهنية في نقل المعلومات للجمهور بكل دقة ومسؤولية”.