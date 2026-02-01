القبض على شخصين هشما زجاج مركبة متوقفة وسرقة ما بداخلها بالرياض

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على شخصين ظهرا في محتوى مرئي يهشمان زجاج مركبة متوقفة وسرقة ما بداخلها، باستخدام مركبة مسروقة.
وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
📹 إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على شخصين لتهشيمهما زجاج مركبة متوقفة وسرقة ما بداخلها. pic.twitter.com/fUarbZjuIz
— الأمن العام (@security_gov) February 1, 2026