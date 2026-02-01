القبض على شخصين هشما زجاج مركبة متوقفة وسرقة ما بداخلها بالرياض

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على شخصين ظهرا في محتوى مرئي يهشمان زجاج مركبة متوقفة وسرقة ما بداخلها، باستخدام مركبة مسروقة.

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.