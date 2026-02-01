Icon

القبض على شخصين هشما زجاج مركبة متوقفة وسرقة ما بداخلها بالرياض

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٦ مساءً
القبض على شخصين هشما زجاج مركبة متوقفة وسرقة ما بداخلها بالرياض
المواطن - فريق التحرير

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على شخصين ظهرا في محتوى مرئي يهشمان زجاج مركبة متوقفة وسرقة ما بداخلها، باستخدام مركبة مسروقة.

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

