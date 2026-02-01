القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
أهابت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في مدينة إسطنبول بالمواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
ويأتي هذا التنبيه في ضوء التحذيرات الجوية الرسمية الصادرة عن ولاية إسطنبول بشأن موجة تقلبات جوية وعاصفة مرتقبة اليوم الاثنين، 2 فبراير 2026، حيث تُشير التوقعات إلى هبوب رياح شديدة القوة في مناطق متفرقة من المدينة.
وأوضحت القنصلية في بيانها عبر منصة إكس أن الظروف الجوية المتوقعة قد تؤدي إلى اضطرابات في حركة النقل والمواصلات العامة، داعيةً المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، ومتابعة ما يصدر عن السلطات المحلية من تحديثات، حفاظاً على سلامتهم.
كما أكدت القنصلية على أهمية التواصل معها في حالات الطوارئ عبر القنوات الرسمية المخصصة لخدمة المواطنين.