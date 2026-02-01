Icon

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة
المواطن - فريق التحرير

أهابت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في مدينة إسطنبول بالمواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ويأتي هذا التنبيه في ضوء التحذيرات الجوية الرسمية الصادرة عن ولاية إسطنبول بشأن موجة تقلبات جوية وعاصفة مرتقبة اليوم الاثنين، 2 فبراير 2026، حيث تُشير التوقعات إلى هبوب رياح شديدة القوة في مناطق متفرقة من المدينة.

وأوضحت القنصلية في بيانها عبر منصة إكس أن الظروف الجوية المتوقعة قد تؤدي إلى اضطرابات في حركة النقل والمواصلات العامة، داعيةً المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، ومتابعة ما يصدر عن السلطات المحلية من تحديثات، حفاظاً على سلامتهم.

كما أكدت القنصلية على أهمية التواصل معها في حالات الطوارئ عبر القنوات الرسمية المخصصة لخدمة المواطنين.

