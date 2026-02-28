Icon

السعودية
تعزيزًا لقيم التكافل والبر والعطاء في المجتمع

القيادة الرشيدة تؤصل منهج الإحسان من خلال تكريم المحسنين

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٣ مساءً
القيادة الرشيدة تؤصل منهج الإحسان من خلال تكريم المحسنين
المواطن - واس

يحظى قطاع العمل الخيري في المملكة بدعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- امتدادًا للنهج الراسخ الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة، وذلك بتحقيق مقاصد الشريعة في تعزيز قيم التكافل والتراحم والبذل في المجتمع، وتحفيز المحسنين على مواصلة مساهماتهم الخيرية في المملكة.

ولتعظيم أثر العطاء والإحسان وتوسيع نطاقه، تأسست المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بموجب أمرٍ سامٍ كريم صدر عام 2020م، لتنطلق أعمالها بعد عام، وتشهد سنويًا تبرعين سخيّين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-، وذلك لتمكينها من أداء رسالتها الوطنية في دعم العمل الخيري بكفاءة وموثوقية عاليتين، وليتاح للجميع من الأفراد والمؤسسات المساهمة الفاعلة في الأعمال الخيرية التي يبتغي فيها الإنسان مرضاة الله تعالى، ويبقى أثرها معه بالدنيا والآخرة.

وتجسد رعاية سمو ولي العهد -حفظه الله- لحفل تكريم المحسنين في نسخته الرابعة الذي تنظمه منصة إحسان، رسالة تقدير وعرفان من سموه للمحسنين، نظير بذلهم الخيّر الذي لامسه المستفيدون من منصة إحسان، وليجعل سموه -رعاه الله- من الإحسان سلوكًا راسخًا ونهجًا دائمًا في حياة المجتمع، ويكون ذلك حافزًا للتنافس على أعمال البر والعطاء بين أفراد المجتمع ومؤسساته، امتثالًا لقوله تعالى: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ).

وتعمل منصة إحسان وفق حوكمة عالية تُدار بتقنيات متقدمة تشرف عليها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لتمكينها من مواصلة جهودها بشكل رقمي آمن وموثوق وسلس، وذلك بما يضمن تلقي التبرعات ووصولها لمستحقيها في أسرع وقت، وتحظى المنصة بإشراف لجنة شرعية على أعمالها، لتمتثل أعمالها كافة إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
وتواصل الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها السادسة استقبال مساهمات المحسنين والباذلين خلال حملتها السادسة التي تضم مختلف المجالات الخيرية والتنموية، وصندوق إحسان الوقفي، عبر تطبيق المنصة أو موقعها الإلكتروني Ehsan.sa أو الرقم الموحد 8001247000.

