Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

للحد من الإرهاق خلال النهار وتحسين الإدراك الحسي، والاستدلال، يأخذ الإنسان “قيلولة” لا تتجاوز 45 دقيقة بعد الظهر؛ بهدف استعادة قدرة المخ على اكتساب معلومات جديدة من خلال إعادة ضبط الوصلات العصبية، وذلك ما تؤكده دراسة حديثة قام بها فريق من الباحثين من جامعتي فرايبرج الألمانية، وجنيف السويسرية.
وأظهرت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (Neurolmage) المتخصصة في طب الأعصاب أن الحصول على غفوة قصيرة خلال فترة بعد الظهر تعيد ضبط الوصلات العصبية بين خلايا المخ وتتيح لها القدرة على تخزين معلومات جديدة، وأن هذه الخاصية لا تتطلب بالضرورة الحصول على قسط وافر من النوم خلال ساعات الليل.
وتكمن فكرة هذه الدراسة التي أجراها الباحثون في أن المخ يقوم بتعزيز وصلات الاتصال بين الخلايا أثناء معالجة الأفكار والتجارب والمشاهدات على مدار اليوم مما يعزز آلية التعلم، ولكن تراكم هذه المعلومات يقلل من مرونة المخ ويجعله أقل قدرة على استيعاب المزيد من الخبرات، غير أن الحصول على فترة نوم قصيرة في منتصف اليوم يجعل المخ يستعيد نشاطه واستعداده للتعلم مجددًا.
وقال مدير مركز أبحاث النوم التابع لجامعة فرايبرج الألمانية كريستوف نيسن: “إن هذه النتائج تشير إلى أن فترات النوم، حتى لو كانت لفترة قصيرة، تساعد في تعزيز قدرة المخ على استيعاب معلومات جديدة”.
من جانبه، أكَّد رئيس أبحاث النوم في قسم الأمراض النفسية بجامعة فرايبرج كاي شبيجلهالدر، أن هذه الدراسة تساعد في إدراك أهمية فترات النوم القصيرة من أجل التعافي الذهني؛ لأن الحصول على فترة نوم قصيرة تساعد في تعزيز قدرات التفكير والتركيز بشكل أوضح.

قد يهمّك أيضاً
العلم يحسم الجدل حول فوائد وأضرار القيلولة

العلم يحسم الجدل حول فوائد وأضرار القيلولة

شركات عالمية تمنح موظفيها قيلولة لمدة 30 دقيقة

شركات عالمية تمنح موظفيها قيلولة لمدة 30 دقيقة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد