الكويت تدين وتستنكر الهجمات الإيرانية على السعودية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان اليوم تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.