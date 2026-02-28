تأجيل مواجهة السعودية وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027 الكويت تدين وتستنكر الهجمات الإيرانية على السعودية طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي وإصابات طفيفة بين العاملين طيران ناس تعلن تعليق عدد من رحلاتها من وإلى عدد من الوجهات في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية الغادرة على السعودية الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت السعودية ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية الكويتية في بيان اليوم تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.