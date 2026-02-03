اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

تحت رعاية وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، افتتح قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي مركزي جبلة والحدقة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

افتتاح مركزي جبلة والحدقة

وأشار قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، إلى ما تحظى به القوات من دعم من القيادة الحكيمة، والقطاعات الأمنية كافة، لأداء مهامها في تحقيق أمن وسلامة مقدرات الوطن.

وأوضح أن افتتاح المركزين وما يضمان من تجهيزات أمنية وأنظمة تقنية حديثة ووسائل مراقبة وحماية مواكبة لأحدث التقنيات المستخدمة في تعزير كفاءة أنشطة الحماية، سيسهم في إنفاذ الأنظمة والحد من المخالفات البيئية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

حماية مقدرات المحمية

وأشاد اللواء الركن ساهر الحربي بالتعاون والعمل المشترك بين القوات وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لحماية مقدرات المحمية وعودة التوازن البيئي فيها.

وأضاف أن افتتاح المركزين يأتي استكمالاً لخطة انتشار القوات الخاصة للأمن البيئي لتغطية جميع المناطق البيئية في المملكة من محميات طبيعية وغابات ومراعٍ ومتنزهات، وامتدادًا لجهودها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.