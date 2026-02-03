Icon

كريم بنزيما هلالي.. تفاصيل أول يوم في معقل الزعيم Icon سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل Icon وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة Icon اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات Icon الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات “لينكولن” Icon حملة “بصمة السلامة” تنطلق في 2026 لحماية الشواطئ وتعزيز تناغم الطبيعة Icon تقارير عن مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية Icon من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة Icon السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني في النيجر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود

اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، افتتح قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي مركزي جبلة والحدقة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

افتتاح مركزي جبلة والحدقة

وأشار قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، إلى ما تحظى به القوات من دعم من القيادة الحكيمة، والقطاعات الأمنية كافة، لأداء مهامها في تحقيق أمن وسلامة مقدرات الوطن.

قد يهمّك أيضاً
الاجتماع السنوي لقيادات القوات الخاصة للأمن البيئي يناقش استراتيجيات تعزيز حماية البيئة

الاجتماع السنوي لقيادات القوات الخاصة للأمن البيئي يناقش استراتيجيات تعزيز حماية البيئة

ضبط مقيم مخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة

ضبط مقيم مخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة

وأوضح أن افتتاح المركزين وما يضمان من تجهيزات أمنية وأنظمة تقنية حديثة ووسائل مراقبة وحماية مواكبة لأحدث التقنيات المستخدمة في تعزير كفاءة أنشطة الحماية، سيسهم في إنفاذ الأنظمة والحد من المخالفات البيئية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

حماية مقدرات المحمية

وأشاد اللواء الركن ساهر الحربي بالتعاون والعمل المشترك بين القوات وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لحماية مقدرات المحمية وعودة التوازن البيئي فيها.

وأضاف أن افتتاح المركزين يأتي استكمالاً لخطة انتشار القوات الخاصة للأمن البيئي لتغطية جميع المناطق البيئية في المملكة من محميات طبيعية وغابات ومراعٍ ومتنزهات، وامتدادًا لجهودها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
السعودية اليوم

ضبط مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك...

السعودية اليوم
ضبط مقيم مخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط مقيم مخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة...

السعودية اليوم
الاجتماع السنوي لقيادات القوات الخاصة للأمن البيئي يناقش استراتيجيات تعزيز حماية البيئة
السعودية اليوم

الاجتماع السنوي لقيادات القوات الخاصة للأمن البيئي...

السعودية اليوم
ضبط مخالف لعدم التزامه بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي
السعودية اليوم

ضبط مخالف لعدم التزامه بتعليمات وإرشادات المحافظة...

السعودية اليوم