المركزي الروسي يرفع سعر الدولار ويخفض اليورو واليوان 

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل للفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري؛ حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 0.64 كوبيك مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 77.1944 روبلًا.
وفي المقابل، خفّض البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 15.38 كوبيكًا ليبلغ 91.5575 روبلًا، بينما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 0.59 كوبيك ليصل إلى 11.1523 روبلًا.