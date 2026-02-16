المرور السعودي يحذر من وضع حواجز في المركبة

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
حذرت الإدارة العامة للمرور من وضع حواجز في المركبة، مؤكدة أن ذلك يزيد من خطر الحوادث المرورية.
وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق بما يعد مخالفة مرورية.
وتابعت الإدارة العامة للمرور، أن قيمة الغرامة المالية لهذه المخالفة تقدر بـ 150 ريال / 300 ريال.
وضع حواجز في المركبة، يزيد من خطر الحوادث المرورية#المرور_السعودي pic.twitter.com/Pjpj9zzbv5
— المرور السعودي (@eMoroor) February 16, 2026