المرور السعودي يحذر من وضع حواجز في المركبة

حذرت الإدارة العامة للمرور من وضع حواجز في المركبة، مؤكدة أن ذلك يزيد من خطر الحوادث المرورية.

مخالفة مرورية

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق بما يعد مخالفة مرورية.

قيمة الغرامة

وتابعت الإدارة العامة للمرور، أن قيمة الغرامة المالية لهذه المخالفة تقدر بـ 150 ريال / 300 ريال.