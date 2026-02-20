المسجد الحرام يشهد زحامًا لافتًا وسط خدمات جليلة وتنظيم متقن بأول جمعة من رمضان

شرط من التأمينات بشأن الدخل والعمالة على الكفالة المرور يضبط 1773 مركبة متوقفة في مواقف ذوي الإعاقة بمختلف المناطق أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء بئر الروحاء شاهدٌ على طريق النبوّة ومنازل القوافل ارتفاع أسعار النفط ولي العهد يزور المسجد النبوي توقعات طقس اليوم الجمعة: رياح وأتربة وضباب على عدة مناطق ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم
شهد المسجد الحرام في أول جمعة من شهر رمضان المبارك كثافة ملحوظة من المصلين والمعتمرين الذين توافدوا منذ ساعات مبكرة لأداء صلاة الجمعة في أجواء إيمانية مهيبة.
وامتلأت أروقة وساحات المسجد الحرام بالمصلين وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والميدانية التي أسهمت في انسيابية الحركة وسهولة الدخول والخروج، إلى جانب تكثيف أعمال التفويج والإرشاد لضمان سلامة الزوار.
كما عززت الجهات المعنية جاهزيتها عبر توزيع الفرق الميدانية، وتكثيف جهود النظافة والتعقيم، وتوفير مياه زمزم في مختلف المواقع، إضافة إلى توجيه الحشود وتنظيم مسارات المشاة بما يحقق أعلى درجات الانسيابية والتنظيم.
ويأتي ذلك ضمن الخطط التشغيلية المعدة لشهر رمضان، والتي تهدف إلى تقديم تجربة روحانية آمنة وميسرة لقاصدي المسجد الحرام في ظل تزايد أعداد الزوار خلال هذا الموسم المبارك.
في أول جمعة من رمضان.. المسجد الحرام يشهد زحاما لافتا وسط خدمات جليلة وتنظيم متقن pic.twitter.com/RaF7njkbsz
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2026