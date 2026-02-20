المسجد الحرام يشهد زحامًا لافتًا وسط خدمات جليلة وتنظيم متقن بأول جمعة من رمضان

شهد المسجد الحرام في أول جمعة من شهر رمضان المبارك كثافة ملحوظة من المصلين والمعتمرين الذين توافدوا منذ ساعات مبكرة لأداء صلاة الجمعة في أجواء إيمانية مهيبة.

وامتلأت أروقة وساحات المسجد الحرام بالمصلين وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والميدانية التي أسهمت في انسيابية الحركة وسهولة الدخول والخروج، إلى جانب تكثيف أعمال التفويج والإرشاد لضمان سلامة الزوار.

كما عززت الجهات المعنية جاهزيتها عبر توزيع الفرق الميدانية، وتكثيف جهود النظافة والتعقيم، وتوفير مياه زمزم في مختلف المواقع، إضافة إلى توجيه الحشود وتنظيم مسارات المشاة بما يحقق أعلى درجات الانسيابية والتنظيم.

ويأتي ذلك ضمن الخطط التشغيلية المعدة لشهر رمضان، والتي تهدف إلى تقديم تجربة روحانية آمنة وميسرة لقاصدي المسجد الحرام في ظل تزايد أعداد الزوار خلال هذا الموسم المبارك.