المشروبات الرمضانية قيمة غذائية لدى المصريين

مع حلول شهر رمضان الفضيل يصبح الاهتمام بالترطيب والتغذية الصحية ضرورة لصحة الصائمين، كما يظل اختيار المشروبات الصحية الرمضانية المناسبة مع ارتفاع الوعي الصحي عاملًا مهمًا لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم والتزود بالطاقة المطلوبة بعد ساعات طويلة من الامتناع عن الطعام والشراب.

وبحسب دراسة حديثة صادرة عن المعهد القومي للتغذية بمصر، لا تخلو مائدة رمضانية من المشروبات الطبيعية التراثية بأنواعها، وأكثر 5 مشروبات استهلاكًا في شهر رمضان في مصر هي العرقسوس، والمشمشية، والكركديه، والتمر الهندي، وقمر الدين.

وأفاد استشاري التغذية العلاجية المصري الدكتور محمد عفيفي، في تصريحات لـ”واس”، أن الصيام هذا العام يوافق فصل الشتاء البارد، مما يقلل الشعور بالعطش لدى الصائمين، وعليه يتعرض الجسم لمخاطر الجفاف بسبب قلة الترطيب، مشددًا على ضرورة شرب الماء بوصفه المشروب الأول والأهم للصائمين لتعويض الفقد اليومي من السوائل بالجسم، وتنظيم وظائف الكلى والهضم، ودعم عملية نقل الغذاء داخل الجسم.

وأشار إلى أهمية تناول من 8 إلى 10 أكواب شاملة الماء والمشروبات الساخنة والعصائر خلال ساعات الإفطار وحتى السحور، مُحَذّرًا من الإفراط في تناول القهوة الغنية بالكافيين، كونها من مُدرات البول، مما يتطلب تعويض كل فنجان قهوة بلتر ماء.

ولفت الانتباه إلى أهمية المرطبات الطبيعية الغنية بالسوائل والمعادن وتجديد الطاقة بعد الإفطار مثل التمر مع الماء أو الحليب الذي يحتوي على مادة “البروبيوتك” التي تسهم في تحسين عملية الهضم، وكذلك قمر الدين المصنوع من المشمش المجفف الغني بفيتامينات (A وC).

ونوّه بأهمية الابتعاد عن المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والمشروبات المُصَنّعة الغنية بالسكريات التي تؤدي إلى حدوث عُسر الهضم والارتفاع المفاجئ بمستوى السكر في الدم.

وفيما يتعلق بالمشروبات الرمضانية الممنوعة على مرضى السكري، أوصى الدكتور عفيفي بضرورة تجنب المشروبات عالية السكر، والمُصَنّعة، والعصائر المُجَهّزة، لافتًا الانتباه إلى إمكانية تناولهم تمرة واحدة أو اثنتين على الأكثر، إضافةً إلى المشروبات الساخنة كالنعناع واليانسون دون سكر.

وشدد استشاري التغذية العلاجية على ضرورة أن يتجنب مرضى الضغط والكلى مشروبات العرقسوس والقهوة، فيما يمكنهم تناول تمرتين أو كركديه بارد غير مُحَلّى عند الإفطار، داعيًا أصحاب الأمراض المزمنة إلى تجنب إضافة السكر لمشروباتهم مع مراقبة مستوى السكر في الدم والضغط بانتظام.