الملك سلمان يأمر بإعفاء عبدالعزيز العريفي من منصبه وتعيينه محافظًا لصندوق التنمية الوطني

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٤ مساءً
الملك سلمان يأمر بإعفاء عبدالعزيز العريفي من منصبه وتعيينه محافظًا لصندوق التنمية الوطني
المواطن - واس

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
الرقم : أ / 265
التاريخ : 24 / 8 / 1447 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 61 ) بتاريخ 3 / 3 / 1447هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.
ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
الرقم : أ / 266
التاريخ : 24 / 8 / 1447 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 132 ) بتاريخ 3 / 3 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي محافظًا لصندوق التنمية الوطني بالمرتبة الممتازة.
ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

