السعودية اليوم

الملك سلمان يأمر بتعيين محمد بن عبدالله آل سعود نائبًا لأمير الشمالية وفواز بن سلطان محافظًا للطائف

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٢ مساءً
الملك سلمان يأمر بتعيين محمد بن عبدالله آل سعود نائبًا لأمير الشمالية وفواز بن سلطان محافظًا للطائف
المواطن - واس

صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية، فيما يلي نصوصها:

الرقم أ / 243
التاريخ: 24 / 8 / 1447هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم أ / 244
التاريخ: 24 / 8 / 1447هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / فواز بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للطائف بالمرتبة الممتازة.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

