الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
الموسم المطري في السعودية لا يزال في منتصفه والقادم أقوى
المواطن - فريق التحرير

أكد أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن الموسم المطري في مناطق المملكة لا يزال في منتصفه، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تُعد من أكثر المراحل نشاطًا من حيث قوة الحالات المطرية واحتمالات هطول الأمطار.

وأوضح المسند عبر منصة إكس أن الموسم المطري يمتد عرفًا قرابة سبعة أشهر ونصف، بدءًا من منتصف شهر أكتوبر وحتى نهاية مايو، مبينًا أن الحسابات الفلكية والمناخية تشير إلى مضي نحو 112 يومًا من الموسم، في حين يتبقى ما يقارب 120 يومًا، ما يعزز فرص استمرار وتأثير الحالات الجوية الممطرة.

وأشار إلى ما وصفه بحقيقة مناخية مبشرة، مؤكدًا أن السجلات التاريخية والبيانات الإحصائية تثبت تفوق النصف الثاني من الموسم المطري على النصف الأول، سواء من حيث قوة المنخفضات الجوية أو غزارة كميات الأمطار، وهو ما يرفع من احتمالات تسجيل حالات مطرية مؤثرة خلال الفترة القادمة في عدد من مناطق المملكة.

