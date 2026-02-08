Icon

بتكلفة إجمالية تجاوزت (48) مليون ريال

المياه الوطنية: تنفيذ مشروعين لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحي بالقصيم

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١١ صباحاً
المياه الوطنية: تنفيذ مشروعين لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحي بالقصيم
المواطن - فريق التحرير

انتهت شركة المياه الوطنية، من تنفيذ مشروعين لشبكات المياه والصرف الصحي في منطقة القصيم بتكلفة إجمالية تجاوزت (48) مليون ريال.

يأتي ذلك ضمن جهود الشركة في رفع كفاءة التشغيل بقطاعي المياه والصرف الصحي؛ بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق التغطية في المنطقة، وتقديم خدمات موثوقة ومستدامة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت الشركة أن المشروعين تضمنا تنفيذ شبكات وخطوط مياه في أجزاء من أحياء “اليرموك، والروابي، والغدير، والرواق” بمدينة بريدة، تجاوزت أطوالها (65) كيلومترًا، إضافة إلى تنفيذها شبكات وخطوط صرف صحي بمحافظة الرس تجاوزت أطوالها (40) كيلومترًا، موضحة أن المشروعين سيخدمان أكثر من (20) ألف مستفيد في منطقة القصيم.

ودعت المياه الوطنية عملاءها في أحياء (اليرموك، والروابي، والغدير، والرواق) بمدينة بريدة وسكان أحياء (الشنانة، والصناعية) بمحافظة الرس لطلب الخدمة عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية، أو عبر فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).

