النصر يفوز على الفتح بثنائية ويواصل الضغط على الهلال

السبت ١٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
النصر يفوز على الفتح بثنائية ويواصل الضغط على الهلال
المواطن - فريق التحرير

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وقائد النصر فريقه للفوز على مضيفه الفتح 2-0 مساء السبت في الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

النصر يهزم الفتح

وعن تفاصيل المباراة، فقد سجل رونالدو، العائد للمشاركة بعد غياب ثلاث مباريات عن الفريق، هدف تقدم النصر في الدقيقة 18، ثم أضاف البديل أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 78، ليضمن الفريق ثلاث نقاط ثمينة في صراع الصدارة تعيده للمركز الثاني.

النصر يستعيد وصافة الدوري

وبهذا الفوز رفع النصر، رصيده إلى 52 نقطة، ليستعيد وصافة الترتيب، بفارق نقطة عن الهلال المتصدر، كما يتفوق النصر على الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

في المقابل يحتل الفتح المركز العاشر برصيد 24 نقطة، بفارق الأهداف عن الحزم صاحب المركز 11.

