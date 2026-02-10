Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

اليونيسف تحذر من كارثة إنسانية تهدد أطفال السودان

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٧ مساءً
اليونيسف تحذر من كارثة إنسانية تهدد أطفال السودان
المواطن - فريق التحرير

حذرت منظمة “اليونيسف” من أن أطفال السودان يواجهون المجاعة والمرض، مع استمرار النزاع وصعوبة وصول المساعدات، وغالبية الأطفال في بعض مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، مع تسجيل معدلات كارثية في مناطق أم برو وكرنوي والطينة، وفق بيانات نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وأكدت أن الأطفال دون خمس سنوات هم الأكثر عرضة للخطر، مع انتشار الأمراض مثل الحمى والتهابات الجهاز التنفسي والإسهال، إضافة إلى انخفاض معدلات التطعيم وانعدام المياه المأمونة.

