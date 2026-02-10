اليونيسف تحذر من كارثة إنسانية تهدد أطفال السودان تعليم مكة يحصد المركز الأول في جائزة الناشئة لحفظ القرآن الكريم أمير الرياض يعزي في وفاة محمد السويلم سقوط طائرة ركاب في مطار العاصمة الصومالية مقديشو تعليم المدينة يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في مبادرة “الإرشاد المهني الشامل” طيران ناس يطلق برنامج تأهيل المرحلين الجويين لتمكين الكفاءات الوطنية الأمن والحماية تضبط مواطنًا بحوزته حطب محلي في تبوك سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.5 مليارات ريال تخريج 13 ألف طالب وطالبة من جامعة القصيم برعاية أمير المنطقة “حصين” منظومة وطنية موحّدة لتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية
حذرت منظمة “اليونيسف” من أن أطفال السودان يواجهون المجاعة والمرض، مع استمرار النزاع وصعوبة وصول المساعدات، وغالبية الأطفال في بعض مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، مع تسجيل معدلات كارثية في مناطق أم برو وكرنوي والطينة، وفق بيانات نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وأكدت أن الأطفال دون خمس سنوات هم الأكثر عرضة للخطر، مع انتشار الأمراض مثل الحمى والتهابات الجهاز التنفسي والإسهال، إضافة إلى انخفاض معدلات التطعيم وانعدام المياه المأمونة.