اليونيسف تحذر من كارثة إنسانية تهدد أطفال السودان

حذرت منظمة “اليونيسف” من أن أطفال السودان يواجهون المجاعة والمرض، مع استمرار النزاع وصعوبة وصول المساعدات، وغالبية الأطفال في بعض مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، مع تسجيل معدلات كارثية في مناطق أم برو وكرنوي والطينة، وفق بيانات نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وأكدت أن الأطفال دون خمس سنوات هم الأكثر عرضة للخطر، مع انتشار الأمراض مثل الحمى والتهابات الجهاز التنفسي والإسهال، إضافة إلى انخفاض معدلات التطعيم وانعدام المياه المأمونة.