انتهاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران.. تقدم مهم

أعلن وزير الخارجية العمانية، بدر البوسعيدي، عن انتهاء المباحثات الإيرانية الأميركية في جنيف لليوم الخميس، بعد تحقيق “تقدم مهم”.

وكتب الوزير الذي يتولى الوساطة في المباحثات غير المباشرة عبر منصة “إكس”، “اختتمنا اليوم بعد إحراز تقدم كبير في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران”، مشيرا إلى استئناف المحادثات الإيرانية الأميركية قريبا بعد المشاورات في طهران وواشنطن.

انتهاء جولة المفاوضات

كما تابع “ستجرى المناقشات على المستوى الفني الأسبوع المقبل في فيينا”.

في غضون ذلك، تحدث التلفزيون الإيراني عن مؤشرات تُظهر قرب التوصل لاتفاق نووي بين طهران وواشنطن.

وكان مسؤول إيراني رفيع المستوى، كشف لـ”رويترز” أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى إطار عمل لاتفاق نووي، إذا فصلت واشنطن بين “القضايا النووية وغير النووية”، مضيفا أن الخلافات المتبقية يجب تضييقها خلال الجولة الثالثة من المحادثات في جنيف.

كما وصف المسؤول المحادثات بأنها “مكثفة وجادة”. وأضاف “توجد أفكار جديدة يجب مناقشتها مع طهران. ولا تزال هناك حاجة لسد بعض الثغرات”.

تأتي المحادثات بشأن الخلاف المستمر منذ عقود حول البرنامج النووي الإيراني في ظل تزايد المخاوف من اندلاع حرب في الشرق الأوسط مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات عسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وتكثيف القوات الأميركية لتعزيز قدراتها في المنطقة.

يذكر أن وزير الخارجية، عباس عراقجي، كان ترأس الوفد الإيراني، فيما مثل الولايات المتحدة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.