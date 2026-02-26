اندلاع حريق في مجمع صناعي جنوب إيران

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة وظائف شاغرة في شركة بترورابغ #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
اندلع حريق ضخم، اليوم الخميس، في مجمع صناعي بمدينة عبادان بجنوب إيران، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث وقع في مصنع للمواد الخام البلاستيكية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.
من جانبه، قال قائمقام عبادان إن الحريق في المدينة الصناعية بات تحت السيطرة، وإن عمليات الإطفاء تُنفذ بسرعة بحضور فرق الإغاثة والدفاع المدني.
وأوضح خسرو بيرهادي، في حديثه للصحافيين، أن فرق الطوارئ حضرت إلى الموقع منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، مؤكداً أن الوضع بات تحت السيطرة وأن فرق الإغاثة تواصل عملياتها بكامل طاقتها.
كما شدد بيرهادي على أن السبب الدقيق للحادث سيُعلن بعد استكمال التحقيقات الفنية.
ووثقت مشاهد الدخان وهو يغطي أجزاء من مدخل المدينة، فيما لا تزال عمليات السيطرة متواصلة.
أتى هذا الحريق بعد آخر اندلع الأسبوع الماضي، في منطقة باراند قرب العاصمة طهران، ونشرت مقاطع مصورة تُظهر تصاعد الدخان فوق المنطقة القريبة من عدة مواقع عسكرية واستراتيجية في طهران.