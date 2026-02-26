Icon

العالم

اندلاع حريق في مجمع صناعي جنوب إيران

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٩ مساءً
اندلاع حريق في مجمع صناعي جنوب إيران
المواطن - فريق التحرير

اندلع حريق ضخم، اليوم الخميس، في مجمع صناعي بمدينة عبادان بجنوب إيران، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث وقع في مصنع للمواد الخام البلاستيكية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

من جانبه، قال قائمقام عبادان إن الحريق في المدينة الصناعية بات تحت السيطرة، وإن عمليات الإطفاء تُنفذ بسرعة بحضور فرق الإغاثة والدفاع المدني.

حريق ضخم جنوب إيران

وأوضح خسرو بيرهادي، في حديثه للصحافيين، أن فرق الطوارئ حضرت إلى الموقع منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، مؤكداً أن الوضع بات تحت السيطرة وأن فرق الإغاثة تواصل عملياتها بكامل طاقتها.

كما شدد بيرهادي على أن السبب الدقيق للحادث سيُعلن بعد استكمال التحقيقات الفنية.

ووثقت مشاهد الدخان وهو يغطي أجزاء من مدخل المدينة، فيما لا تزال عمليات السيطرة متواصلة.

أتى هذا الحريق بعد آخر اندلع الأسبوع الماضي، في منطقة باراند قرب العاصمة طهران، ونشرت مقاطع مصورة تُظهر تصاعد الدخان فوق المنطقة القريبة من عدة مواقع عسكرية واستراتيجية في طهران.

 

