انطلاق فعاليات “أهلًا رمضان في الوجه زمان” بنسخته السادسة

انطلقت بمحافظة الوجه أمس، النسخة السادسة من فعاليات “أهلًا رمضان.. في الوجه زمان”، وذلك بمقر السوق القديم في البلدة القديمة.

وتضم الفعاليات التي تستمر 19 يومًا، برامج ثقافية واجتماعية وتراثية ورياضية، إلى جانب البرامج المسرحية ودوري للعبة البلوت، وأركان الأطفال، والأسر المنتجة، وخيمة لنادي الصقور، ومعرض للصور القديمة الخاصة بالمحافظة وقراها، والركن الثقافي للمراكز الرمضانية.

‎يُذكر أن المهرجان يشهد سنويًّا إقبالًا واسعًا، حيث أصبح محطة رئيسة ضمن الفعاليات الرمضانية في المنطقة، ويُجسد التزام الجهات المنظمة بإثراء تجربة الأهالي من خلال أنشطة تجمع بين الترفيه والثقافة.