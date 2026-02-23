انطلاق فعاليات “أهلًا رمضان في الوجه زمان” بنسخته السادسة

2.6 مليار ريال قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة “فرصة” “العناية بالحرمين” تطوّر خدمة التحلل من النسك بالتزامن مع شهر رمضان تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي تحذير رسمي مصري من خديعة “مياه السحور” أمانة الباحة تطلق فعاليتي “رمضانية العقيق” و”رمضانية المخواة” المياه الوطنية تنهي تنفيذ شبكات للصرف الصحي بالغاط بتكلفة 23 مليون ريال يوم التأسيس.. ركن تراثيّ في جازان يستعرض العملات الأولى وأدوات الحياة القديمة تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل الملك سلمان وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني مبادرة “مكان التاريخ”.. الداخلية تحتفي بيوم التأسيس بإحياء مقرها الأول في الرياض
انطلقت بمحافظة الوجه أمس، النسخة السادسة من فعاليات “أهلًا رمضان.. في الوجه زمان”، وذلك بمقر السوق القديم في البلدة القديمة.
وتضم الفعاليات التي تستمر 19 يومًا، برامج ثقافية واجتماعية وتراثية ورياضية، إلى جانب البرامج المسرحية ودوري للعبة البلوت، وأركان الأطفال، والأسر المنتجة، وخيمة لنادي الصقور، ومعرض للصور القديمة الخاصة بالمحافظة وقراها، والركن الثقافي للمراكز الرمضانية.
يُذكر أن المهرجان يشهد سنويًّا إقبالًا واسعًا، حيث أصبح محطة رئيسة ضمن الفعاليات الرمضانية في المنطقة، ويُجسد التزام الجهات المنظمة بإثراء تجربة الأهالي من خلال أنشطة تجمع بين الترفيه والثقافة.