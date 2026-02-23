Icon

2.6 مليار ريال قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة “فرصة” Icon “العناية بالحرمين” تطوّر خدمة التحلل من النسك بالتزامن مع شهر رمضان Icon تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي Icon تحذير رسمي مصري من خديعة “مياه السحور” Icon أمانة الباحة تطلق فعاليتي “رمضانية العقيق” و”رمضانية المخواة” Icon المياه الوطنية تنهي تنفيذ شبكات للصرف الصحي بالغاط بتكلفة 23 مليون ريال Icon يوم التأسيس.. ركن تراثيّ في جازان يستعرض العملات الأولى وأدوات الحياة القديمة Icon تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني Icon مبادرة “مكان التاريخ”.. الداخلية تحتفي بيوم التأسيس بإحياء مقرها الأول في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

انطلاق فعاليات “أهلًا رمضان في الوجه زمان” بنسخته السادسة

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٤ مساءً
انطلاق فعاليات “أهلًا رمضان في الوجه زمان” بنسخته السادسة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انطلقت بمحافظة الوجه أمس، النسخة السادسة من فعاليات “أهلًا رمضان.. في الوجه زمان”، وذلك بمقر السوق القديم في البلدة القديمة.
وتضم الفعاليات التي تستمر 19 يومًا، برامج ثقافية واجتماعية وتراثية ورياضية، إلى جانب البرامج المسرحية ودوري للعبة البلوت، وأركان الأطفال، والأسر المنتجة، وخيمة لنادي الصقور، ومعرض للصور القديمة الخاصة بالمحافظة وقراها، والركن الثقافي للمراكز الرمضانية.
‎يُذكر أن المهرجان يشهد سنويًّا إقبالًا واسعًا، حيث أصبح محطة رئيسة ضمن الفعاليات الرمضانية في المنطقة، ويُجسد التزام الجهات المنظمة بإثراء تجربة الأهالي من خلال أنشطة تجمع بين الترفيه والثقافة.

قد يهمّك أيضاً
بمناسبة حلول الشهر الكريم.. داليا مبارك تهنئ جمهورها بطريقتها الخاصة

بمناسبة حلول الشهر الكريم.. داليا مبارك تهنئ جمهورها بطريقتها الخاصة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد