بأمر الملك سلمان.. فواز بن زنعاف السهلى رئيسًا للهيئة العامة للنقل

صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية، فيما يلي نصوصها:

الرقم : أ / 275

التاريخ: 24 / 8 / 1447 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 14 / 9 / 1434هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 640 ) بتاريخ 4 / 12 / 1443هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولًا: يعين المهندس / فواز بن زنعاف بن فواز السهلى رئيسًا للهيئة العامة للنقل بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود