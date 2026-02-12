بأمر الملك سلمان.. منح أحمد بن البراهيم العيسى وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، أمرًا ملكيًا بمنح معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز بن البراهيم العيسى وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الأولى).
وجاء في نص أمر الملك سلمان: “صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمنح معالي الأستاذ / احمد بن عبدالعزيز بن البراهيم العيسى وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة ( الأولى).
وكان الملك سلمان قد أصدر أمرا ملكيا، مساء اليوم، بإعفاء معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز بن البراهيم العيسى المدير العام للمباحث العامة من منصبه بناءً على طلبه لظروفه الصحية.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أمرا ملكيا بتعيين الأستاذ فيحان بن فهد بن غازي السهلي مديرًا عامًا للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.
ويعد فيحان بن فهد بن غازي السهلي من القيادات الأمنية البارزة والمعروفة بكفاءتها في جهاز المباحث، يشغل حاليًا منصب مدير عام المباحث العامة، وتولى سابقاً منصب نائب مدير المباحث العامة.