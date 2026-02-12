Icon

بأمر الملك سلمان.. منح أحمد بن البراهيم العيسى وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٣٢ مساءً
المواطن - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، أمرًا ملكيًا بمنح معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز بن البراهيم العيسى وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الأولى).

وجاء في نص أمر الملك سلمان: “صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمنح معالي الأستاذ / احمد بن عبدالعزيز بن البراهيم العيسى وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة ( الأولى).

وكان الملك سلمان قد أصدر أمرا ملكيا، مساء اليوم، بإعفاء معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز بن البراهيم العيسى المدير العام للمباحث العامة من منصبه بناءً على طلبه لظروفه الصحية.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أمرا ملكيا بتعيين الأستاذ فيحان بن فهد بن غازي السهلي مديرًا عامًا للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.

ويعد فيحان بن فهد بن غازي السهلي من القيادات الأمنية البارزة والمعروفة بكفاءتها في جهاز المباحث، يشغل حاليًا منصب مدير عام المباحث العامة، وتولى سابقاً منصب نائب مدير المباحث العامة.

 

