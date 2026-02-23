بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الباكستاني “سفيان ويوسف” إلى الرياض

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التوأم الملتصق الباكستاني “سفيان ويوسف” برفقة ذويهما، قادمين من جمهورية باكستان الإسلامية، حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.



ورفع معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة -أيدها الله- على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، التي تجسّد الريادة الطبية للمملكة العربية السعودية وعمق رسالتها الإنسانية في رعاية الأطفال من مختلف دول العالم ممن يعانون من حالات معقدة، مؤكدًا أن ما يملكه الفريق الطبي السعودي من خبرات متراكمة وإنجازات نوعية في عمليات فصل التوائم الملتصقة، رسّخ مكانة المملكة مرجعًا عالميًا متقدمًا في هذا التخصص الدقيق، ووجهة أملٍ لأسرٍ تبحث عن الحياة لأبنائها.

وعبَّر ذوو التوأم الملتصق الباكستاني، عن امتنانهم وتقديرهم للمملكة حكومة وشعبًا على ما لقوه من حفاوة واستقبال وكرم ضيافة، وعلى الاستجابة السريعة لحالة التوأم.