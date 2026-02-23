Icon

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10984 نقطة Icon البلديات والإسكان: 8,427 أسرة سعودية استفادت من الدعم السكني Icon مخاوف من مجازر جديدة.. الدعم السريع تقتحم بلدة مستريحة شمال دارفور Icon فلكية جدة: الليلة قمر رمضان يقترن بالثريا Icon محافظ الأحساء يرعى احتفال الأهالي بيوم التأسيس Icon “العناية بالحرمين” تعزز الإرشاد الميداني بخدمات الترجمة الفورية خلال رمضان Icon انطلاق فعاليات “أهلًا رمضان في الوجه زمان” بنسخته السادسة Icon 2.6 مليار ريال قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة “فرصة” Icon “العناية بالحرمين” تطوّر خدمة التحلل من النسك بالتزامن مع شهر رمضان Icon تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما

بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الباكستاني “سفيان ويوسف” إلى الرياض

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥٣ مساءً
بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الباكستاني “سفيان ويوسف” إلى الرياض
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التوأم الملتصق الباكستاني “سفيان ويوسف” برفقة ذويهما، قادمين من جمهورية باكستان الإسلامية، حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.


ورفع معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة -أيدها الله- على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، التي تجسّد الريادة الطبية للمملكة العربية السعودية وعمق رسالتها الإنسانية في رعاية الأطفال من مختلف دول العالم ممن يعانون من حالات معقدة، مؤكدًا أن ما يملكه الفريق الطبي السعودي من خبرات متراكمة وإنجازات نوعية في عمليات فصل التوائم الملتصقة، رسّخ مكانة المملكة مرجعًا عالميًا متقدمًا في هذا التخصص الدقيق، ووجهة أملٍ لأسرٍ تبحث عن الحياة لأبنائها.
وعبَّر ذوو التوأم الملتصق الباكستاني، عن امتنانهم وتقديرهم للمملكة حكومة وشعبًا على ما لقوه من حفاوة واستقبال وكرم ضيافة، وعلى الاستجابة السريعة لحالة التوأم.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني

الملك سلمان وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني

الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام

الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان يصل إلى جدة قادمًا من الرياض
السعودية اليوم

الملك سلمان يصل إلى جدة قادمًا من...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري بمبلغ 70 مليون ريال
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت لوسيا 
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام...

السعودية اليوم
ولي العهد يزور المسجد النبوي
السعودية اليوم

ولي العهد يزور المسجد النبوي

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جامبيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جامبيا

السعودية اليوم
رئيس فلسطين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة يوم التأسيس
السعودية اليوم

رئيس فلسطين يهنئ الملك سلمان وولي العهد...

السعودية اليوم
ملك المغرب يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

ملك المغرب يهنئ الملك سلمان وولي العهد...

السعودية اليوم
ولي العهد يستقبل في المدينة المنورة أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل في المدينة المنورة أصحاب...

أخبار رئيسية