Icon

بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان Icon رصد مجرة “دولاب الهواء” في سماء السهلة جنوب رفحاء Icon ‬برعاية أمير الرياض وحضور نائبه.. قصر الحكم يحتضن حفل العرضة السعودية مساء اليوم Icon الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه تدشّن منصة مقاييس إشراق التفاعلية Icon أمانة جازان توقع عقدًا استثماريًا لإنشاء منشأة تعليمية عالمية بـ 100 مليون ريال Icon المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا Icon ​طيران ناس يحصل على شهادتي ISO للاستدامة البيئية والجودة في قطاع الطيران Icon مساند: مدة الاستقدام أقصاها 90 يومًا من تاريخ دفع التكاليف والتعاقد Icon الإحصاء: التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.8% عند أدنى مستوى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
احتفاءً بيوم التأسيس 2026

‬برعاية أمير الرياض وحضور نائبه.. قصر الحكم يحتضن حفل العرضة السعودية مساء اليوم

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٠ مساءً
‬برعاية أمير الرياض وحضور نائبه.. قصر الحكم يحتضن حفل العرضة السعودية مساء اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يُقام مساء اليوم عند الساعة 7:30 مساءً حفل العرضة السعودية، ضمن برنامج الاحتفاء بيوم التأسيس السعودي 2026، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإمارة منطقة الرياض في ساحة العدل بمنطقة قصر الحكم.

ويشهد الحفل حضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين، حيث تُؤدَّى العرضة السعودية؛ بوصفها أحد أبرز الموروثات الوطنية المرتبطة بتاريخ الدولة السعودية، منذ تأسيس الدولة عام 1727م، وحتى اليوم.
ويتضمَّن برنامج الاحتفاء معرضًا توثيقيًّا بعنوان “مخيال هل العوجا” يستعرض مراحل تأسيس الدولة السعودية منذ عهد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، مرورًا بمراحل البناء والتوحيد، وصولًا إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيَّده الله-، وما تحقق خلاله من منجزات تنموية شاملة في ظلِّ رؤية المملكة 2030.

قد يهمّك أيضاً
أمير الرياض يعزي في وفاة محمد السويلم

أمير الرياض يعزي في وفاة محمد السويلم

أمير الرياض يطّلع على تفاصيل الحملة الرمضانية لـ “جود الإسكان”

أمير الرياض يطّلع على تفاصيل الحملة الرمضانية لـ “جود الإسكان”

كما يشمل البرنامج عروضًا مرئية على جدارية قصر المصمك التاريخي، تجسِّد قيم ومعاني التأسيس بأسلوب بصري معاصر، إضافة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة التراثية المصاحبة التي تعكس ثراء الإرث الوطني وتنوُّع مكوِّناته.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات تأكيدًا للمكانة التاريخية ليوم التأسيس؛ بوصفه مناسبة وطنية تستحضر عمق الدولة السعودية وأسسها الراسخة، وتعزز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وترسِّخ ارتباط الأجيال بتاريخ وطنهم، ومسيرته الممتدَّة لأكثر من ثلاثة قرون.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الرياض يطّلع على تفاصيل الحملة الرمضانية لـ “جود الإسكان”
السعودية اليوم

أمير الرياض يطّلع على تفاصيل الحملة الرمضانية...

السعودية اليوم
أمير الرياض يعزي في وفاة محمد السويلم
السعودية اليوم

أمير الرياض يعزي في وفاة محمد السويلم

السعودية اليوم