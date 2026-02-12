Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني

برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر “مستقبل الطيران 2026” الدولي أبريل القادم بالرياض

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٤٣ مساءً
برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر “مستقبل الطيران 2026” الدولي أبريل القادم بالرياض
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تنظم الهيئة العامة للطيران المدني، مؤتمر “مستقبل الطيران 2026” الدولي في نسخته الرابعة، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2026م، بمدينة الرياض.

وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

قد يهمّك أيضاً
بأمر الملك سلمان.. منح أحمد بن البراهيم العيسى وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

بأمر الملك سلمان.. منح أحمد بن البراهيم العيسى وسام الملك عبدالعزيز من...

بأمر الملك سلمان.. فواز بن زنعاف السهلى رئيسًا للهيئة العامة للنقل

بأمر الملك سلمان.. فواز بن زنعاف السهلى رئيسًا للهيئة العامة للنقل

وقال: “إن انعقاد النسخة الرابعة من المؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، يجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وبما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية”، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منصة دولية لتبادل الحلول الابتكارية التي تسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة في قطاع الطيران.
من جانبه، ثمَّن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، الرعاية الكريمة للمؤتمر، مؤكدًا أنها تمثل الدافع الأكبر لنجاح هذا الحدث العالمي.

وقال: “إن مؤتمر مستقبل الطيران أصبح اليوم موعدًا منتظرًا لصناع القرار في العالم، خاصة بعد اعتماده من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) منصة عالمية رائدة؛ مما يعكس الثقة الدولية في الدور القيادي الذي تلعبه المملكة في صياغة مستقبل النقل الجوي، ومواجهة تحدياته الكبرى عبر رؤية سعودية طموحة، تجمع قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم”.

وأبان معاليه، أن هذه النسخة تستهدف تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتسارعة، وتوسيع آفاق الاستثمار في قطاع الطيران الذي يشهد نموًا غير مسبوق، مدعومًا بمبادرات نوعية تهدف إلى رفع مستوى الربط الجوي العالمي وتحقيق تجربة سفر استثنائية، والمتوافقة مع مستهدفات برنامج الطيران الهادفة إلى تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وجعلها وجهةً عالميةً للسياحة والأعمال ومركزًا رائدًا للطيران في الشرق الأوسط، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن نسخة 2026 ستركز بشكل مكثف على تمكين القطاع الخاص، حيث نسعى لجذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطيران؛ مما يسهم في توفير فرص عمل نوعية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.
وسيبحث المؤتمر الذي سيشارك فيه أكثر من 120 دولة وأكثر من 11 ألفًا من خبراء صناعة الطيران، قضايا قطاع الطيران العالمي، وتطوير الاستدامة البيئية، وتمكين النقل الجوي المتقدم, كما سيركز على تمكين جهود مستهدفات برنامج الطيران الهادفة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

وكانت النسخة الثالثة من المؤتمر شهدت مشاركة (120) دولة، وتوقيع (102) اتفاقية ومذكرة تفاهم وصفقة، وإطلاق عددٍ من السياسات والإستراتيجيات المهمة للقطاع.

وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني كافة المهتمين للمبادرة بالتسجيل عبر الموقع الرسمي للمؤتمر: https://futureaviation.gaca.gov.sa/en.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان أنطونيو خوسيه سيغورو
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان أنطونيو خوسيه...

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. منح أحمد بن البراهيم العيسى وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. منح أحمد بن البراهيم...

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. إعفاء نجم بن عبدالله الزيد من منصبه وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. إعفاء نجم بن عبدالله...

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. إعفاء محافظ الطائف من منصبه وتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة
أخبار رئيسية

بأمر الملك سلمان.. إعفاء محافظ الطائف من...

أخبار رئيسية
الملك سلمان يأمر بتعيين محمد بن عبدالله آل سعود نائبًا لأمير الشمالية وفواز بن سلطان محافظًا للطائف
السعودية اليوم

الملك سلمان يأمر بتعيين محمد بن عبدالله...

السعودية اليوم
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
أخبار رئيسية

الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء...

أخبار رئيسية
بأمر الملك سلمان.. إعفاء خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم من منصبه وتعيينه نائبًا عامًا
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. إعفاء خالد اليوسف رئيس...

السعودية اليوم
أمر ملكي بتعيين راكان بن سلمان محافظًا للدرعية
السعودية اليوم

أمر ملكي بتعيين راكان بن سلمان محافظًا...

السعودية اليوم