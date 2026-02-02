برعاية الملك سلمان.. جائزة الأميرة صيتة تُكرّم الفائزين

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تُكرّم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي الفائزين بدورتها الثالثة عشرة وعددهم 10 فائزين، وذلك مساء يوم الأحد 8 فبراير 2026 بقاعة فندق الفورسيزن بالرياض.

ويحل وقف الأميرة صيتة ضيفًا مكرمًا على حفل الدورة الثالثة عشرة نظير الأدوار الإنسانية التي يضطلع بها تجاه العمل الإنمائي والخيري والإنساني والوقفي.

وأكَّد الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث, ضرورة اكتشاف المزيد من المبدعين من أبناء وبنات الوطن وكل الجهات الحكومية والوقفية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص، وتقديم التكريم اللائق بهم نظير جهودهم الإنسانية والوطنية تجاه المجتمع, مبينًا أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تولي قطاع المسؤولية الاجتماعية وتطوير العمل الاجتماعي اهتمامًا بالغًا، حيث يعد إحدى أدوات تنمية المجتمع وتماسكه بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.