برعاية شركة “سير”.. انطلاق أضخم حملة مجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية بالمملكة أزياء الأطفال التراثية تزين ليالي رمضان في الحدود الشمالية تمور المملكة في رمضان.. قيمة غذائية وأصناف متنوّعة تزيّن موائد الشهر الفضيل الشؤون الإسلامية تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان لحظات الإفطار في المسجد الحرام.. مشهد إنساني يعكس عالمية المكان وقدسيته سلمان للإغاثة يوزّع 245 حقيبة إيوائية على الأسر المتضررة من السيول والأمطار في إدلب شركة EVIQ راعيًا ذهبيًا للحملة المجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية في المملكة ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز بناءً على ما عرضه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي تعليم مكة يُقدّم 5000 وجبة إفطار صائم يوميًّا لقاصدي بيت الله الحرام في رمضان
تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، تنطلق الحملة المجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية تحت عنوان #سير_بذكاء، والتي تستمر على مدار 6 أشهر، وذلك بالشراكة مع شركة “سير” بصفتها راعيًا رئيسيًا لهذا الحدث الوطني الرائد.
تهدف حملة “#سير_بذكاء” إلى تعزيز الوعي المجتمعي بفوائد السيارات الكهربائية كبديل مستدام للنقل التقليدي، وتحفيز تبنيها على نطاق واسع. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وصولاً إلى الحياد الصفري للكربون.
صُممت الحملة لتستهدف كافة شرائح المجتمع، من منسوبي الجهات الحكومية وطلاب المدارس والجامعات، وعامة الناس عبر حزمة من الأنشطة الممنهجة التي يقدمها نخبة من الخبراء والمستشارين، وتشمل:
وتواكب انطلاقة الحملة في شهر رمضان المبارك مجموعة من المبادرات النوعية التي تتناسب مع روحانية الشهر الكريم، ومن أبرزها:
تأتي رعاية شركة “سير” لهذه الحملة تأكيداً على دورها الريادي كأول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وتفعيلاً لمسؤوليتها تجاه المجتمع في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة. وتسعى الشركة من خلال هذه الشراكة إلى تمهيد الطريق لإطلاق سياراتها في السوق المحلي، بما يسهم في خفض التلوث البيئي ورفع جودة الحياة.
وترى سير أن رعاية هذه الحملة الوطنية خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع واعي تقنياً وبيئياً، يضع المملكة في مقدمة دول العالم التي تتبنى حلول النقل الذكية والمستدامة من خلال السيارات الكهربائية .