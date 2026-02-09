Icon

برنامج ريف: التسجيل مجاني وبدون رسوم Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. وكالة القدرات الأمنية تستعرض طائرة مجنحة بعيدة المدى Icon حساب المواطن .. توضيح مهم بشأن مكافأة الطلاب Icon اصطدام شاحنة بمركبة يودي بحياة 30 شخصًا في نيجيريا Icon خالد بن سلمان يفتتح معرض الدفاع العالمي 2026 Icon برعاية الملك سلمان.. انطلاق بطولة كأس السعودية 2026 لسباقات الخيل 13 و14 فبراير Icon الثلوج الكثيفة تشلّ حركة المطارات في كوريا Icon طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق Icon الأرصاد: طقس غير مستقر على منطقة الشمالية Icon الخضيري يحذّر من حبوب التخسيس: أضرار صحية وفوائد مؤقتة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التسجيل متاح لجميع المواطنين في مختلف المناطق

برنامج ريف: التسجيل مجاني وبدون رسوم

الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠١ صباحاً
برنامج ريف: التسجيل مجاني وبدون رسوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد برنامج ريف السعودية أن التسجيل في البرنامج مجاني ولا يتطلب أي رسوم للتسجيل، للحصول على الدعم من برنامج التنمية الريفية المستدامة.

وشدد برنامج ريف أن التسجيل مجاني ومتاح لجميع المواطنين في مختلف المناطق.

قد يهمّك أيضاً
برنامج ريف يوضح موعد صدور نتائج الأهلية

برنامج ريف يوضح موعد صدور نتائج الأهلية

برنامج ريف يوضح عدد مرات الاستفادة من الدعم

برنامج ريف يوضح عدد مرات الاستفادة من الدعم

التسجيل في ريف بدون رسوم

جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد قال فيه: “هل يوجد تسجيل عن طريق واتساب وكم الرسوم؟”.

وأجاب برنامج ريف : “مرحبًا بك.. لا يتم طلب رسوم للتسجيل في برنامج التنمية الريفية المستدامة، نشكر لك تواصلك”.

شروط القبول في برنامج ريف:

أيضًا حدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها  البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برنامج ريف يوضح موعد صدور نتائج الأهلية
السعودية اليوم

برنامج ريف يوضح موعد صدور نتائج الأهلية

السعودية اليوم