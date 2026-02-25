نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة وظائف شاغرة في شركة بترورابغ #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة لمرضى قرحة المعدة.. نوعية الطعام مفتاح الصيام الصحي بعد سنوات من البحث.. العلم يفسر سر المناعة طويلة الأمد وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم
استقرت أسعار النفط عند التسوية اليوم الخميس، بعد موجة ارتفاع طفيف خلال الساعات الماضية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات مسجلة 70.85 دولارًا للبرميل.
بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتًا مسجلًا 65.42 دولارًا.