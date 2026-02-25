Icon

بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر ‌عند التسوية

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

استقرت أسعار النفط ‌عند التسوية اليوم الخميس، بعد موجة ارتفاع طفيف خلال الساعات الماضية.

استقرار أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات مسجلة 70.85 دولارًا للبرميل.

بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتًا مسجلًا 65.42 دولارًا.

