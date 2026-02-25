بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر ‌عند التسوية

استقرت أسعار النفط ‌عند التسوية اليوم الخميس، بعد موجة ارتفاع طفيف خلال الساعات الماضية.

استقرار أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات مسجلة 70.85 دولارًا للبرميل.

بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتًا مسجلًا 65.42 دولارًا.