Icon

بعد سنوات من البحث.. العلم يفسر سر المناعة طويلة الأمد Icon وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم Icon ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر لأجل غير مسمى Icon النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة Icon البيوت القديمة في الباحة.. إرثٌ عمراني يستحضر أجواء رمضان Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon الحصان مديرًا عامًا للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بوزارة الداخلية Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة Icon وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

صحة وطب‎

بعد سنوات من البحث.. العلم يفسر سر المناعة طويلة الأمد

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٩ صباحاً
بعد سنوات من البحث.. العلم يفسر سر المناعة طويلة الأمد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لماذا تكفي جرعة واحدة من بعض اللقاحات لتوفير حماية قد تستمر مدى الحياة؟ سؤال حيّر العلماء طويلًا، لكن دراسة حديثة قدّمت إجابة لافتة؛ فالخلايا المناعية المسؤولة عن “الذاكرة” تتعلم مبكرًا الدخول فيما يشبه “وضع توفير طاقة”، بما يسمح لها بالبقاء لعقود.

إنتاج اللقاحات المفيدة

واستخدم البحث، الذي قاده فريق من جامعة فريدريش-ألكسندر إرلانغن–نورنبيرغ في ألمانيا ونُشر في مجلة Nature Immunology، لقاح الحمى الصفراء كنموذج مثالي. فهذا اللقاح معروف بفعاليته العالية، إذ تمنح جرعة واحدة غالبًا حماية طويلة الأمد، بحسب تقرير في موقع “MedicalXpress” العلمي.

قد يهمّك أيضاً
5 أطعمة تعزز مناعتك مع اقتراب الشتاء

5 أطعمة تعزز مناعتك مع اقتراب الشتاء

الطقس البارد يزيد خطورة 5 أمراض شتوية

الطقس البارد يزيد خطورة 5 أمراض شتوية

وعند تلقي اللقاح، تتكاثر خلايا مناعية تُعرف بالخلايا التائية (T lymphocytes) بسرعة لتتعرف على الفيروس وتهاجمه. وبعد انتهاء المعركة، تموت معظم هذه الخلايا.. لكن جزءًا صغيرًا منها يتحول إلى “خلايا ذاكرة” تبقى في الجسم سنوات طويلة، جاهزة للاستجابة السريعة إذا عاد الفيروس.

وما اكتشفه الباحثون هو أن هذه الخلايا لا تصبح طويلة العمر صدفة؛ بل إنها، في مرحلة مبكرة جدًا بعد التطعيم، تغيّر طريقة عملها الداخلية.

السر في الاقتصاد بالطاقة

ووجد الفريق أن خلايا الذاكرة التائية تدخل في حالة تُعرف ب”السكون الأيضي” (metabolic quiescence). أي أنها تُبطئ نشاطها الأيضي بشكل كبير، ما يقلل استهلاك الطاقة ويسمح لها بالبقاء حية لفترات طويلة.

وباستخدام مواد مخبرية تقيس مستوى النشاط الخلوي، لاحظ الباحثون أن أكثر الخلايا قدرة على البقاء لعقود لم تكن الأكثر نشاطًا، بل تلك التي تعلّمت مبكرًا استخدام مواردها بحذر.. بمعنى آخر، فالذاكرة المناعية لا تعتمد على “أداء عالٍ دائم”، بل على قدرة بعض الخلايا على التهدئة في الوقت المناسب.

وشملت الدراسة أكثر من 50 شخصًا تم تطعيمهم حديثًا، وتتبّع العلماء استجابتهم المناعية لمدة عام كامل. كما حللوا عينات دم لأشخاص تلقوا اللقاح قبل 7 إلى 26 عامًا، لمقارنة خصائص الخلايا في المدى القصير والطويل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد