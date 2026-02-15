Icon

‬برعاية أمير الرياض وحضور نائبه.. قصر الحكم يحتضن حفل العرضة السعودية مساء اليوم Icon الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه تدشّن منصة مقاييس إشراق التفاعلية Icon أمانة جازان توقع عقدًا استثماريًا لإنشاء منشأة تعليمية عالمية بـ 100 مليون ريال Icon المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا Icon ​طيران ناس يحصل على شهادتي ISO للاستدامة البيئية والجودة في قطاع الطيران Icon مساند: مدة الاستقدام أقصاها 90 يومًا من تاريخ دفع التكاليف والتعاقد Icon الإحصاء: التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.8% عند أدنى مستوى Icon أمانة جازان تجهز 27 سوقًا رمضانيًا لدعم الأسر المنتجة Icon تنبيه من رياح نشطة على منطقة حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
في نسختها السادسة

بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢١ مساءً
بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها السادسة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، مساء يوم الجمعة القادم 3 رمضان 1447هـ الموافق 20 فبراير 2026م، وذلك استمرارًا لدعمه الكريم -أيده الله- للعمل الخيري وتعظيم أثره تزامنًا مع ما يشهده شهر رمضان المبارك من إقبال واسع على أعمال البر والإحسان من المُحسنين.

وتأتي حملة “إحسان” للعمل الخيري تجسيدًا للرعاية والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بالعمل الخيري، وإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع كافة للإسهام في أعمال البر والتكافل المجتمعي، في شهر يتضاعف فيه الأجر والمثوبة.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا

الوجوه الجديدة في مفاصل الدولة.. صور المعيّنين بأوامر ملكية اليوم

الوجوه الجديدة في مفاصل الدولة.. صور المعيّنين بأوامر ملكية اليوم

وبهذه المُناسبة، رفع معالي رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة “إحسان” الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- على ما يوليانه من دعم مستمر لمنصة إحسان، لتضطلع بدورها في دعم العمل الخيري بالمملكة، مبينًا أنه خلال شهر رمضان المبارك، تشهد مناطق المملكة العربية السعودية كافة حراكًا خيريًا واسعًا مدفوعًا بالوازع الديني والتقاليد العربية الأصيلة التي يتسم بها أبناء المجتمع السعودي.

وأوضح معاليه أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للنجاحات التي تحققت في الحملات السابقة بفضل الله تعالى ثم بتكاتف أفراد المجتمع وحبهم لعمل الخير في هذه البلاد المباركة، حيث يتسابق الجميع على المشاركة في المشاريع والفرص الخيرية والتنموية التي تشرف عليها المنصة، وفق إطارٍ محوكم يضمن وصولها إلى مستحقيها بموثوقية عالية في أسرع وقت، مفيدًا أن المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” تشهد على مدى العام إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع والمؤسسات للتبرع للأعمال الخيرية، ويتضاعف هذا الإقبال في شهر رمضان المبارك، رغبةً في نيل الأجر والمثوبة من الله تعالى في هذا الشهر الفضيل الذي تتضاعف فيه الحسنات، حيث تجاوزت عمليات التبرع منذ إطلاق المنصة حتى الآن أكثر من 330 مليون عملية تبرع.

وتستقبل منصة “إحسان” مساهمات المحسنين في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، بما في ذلك “صندوق إحسان الوقفي”، عبر القنوات الرقمية الموثوقة، سواءً من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني ( Ehsan.sa ) أو عبر الرقم الموحد 8001247000.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بأمر الملك سلمان.. منح أحمد بن عبدالعزيز البراهيم العيسى وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. منح أحمد بن عبدالعزيز...

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. إعفاء محافظ الدرعية من منصبه وتعيينه نائبًا لأمير منطقة الباحة
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. إعفاء محافظ الدرعية من...

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. إعفاء خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم من منصبه وتعيينه نائبًا عامًا
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. إعفاء خالد اليوسف رئيس...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية...

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. عبدالله بن أحمد المغلوث نائبًا لوزير الإعلام
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. عبدالله بن أحمد المغلوث...

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. فواز بن زنعاف السهلى رئيسًا للهيئة العامة للنقل
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. فواز بن زنعاف السهلى...

السعودية اليوم
الملك سلمان يأمر بإعفاء عبدالعزيز العريفي من منصبه وتعيينه محافظًا لصندوق التنمية الوطني
السعودية اليوم

الملك سلمان يأمر بإعفاء عبدالعزيز العريفي من...

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. إعفاء خالد الفالح من منصبه وتعيينه وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. إعفاء خالد الفالح من...

السعودية اليوم