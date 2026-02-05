بنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة عند 3.75%

ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف وظائف شاغرة لدى شركة الخزف 4 أيام فقط تفصلنا عن صرف دعم حساب الماطن رمزيات الامتنان تتجلّى بحفل الجائزة السعودية للإعلام.. عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد
أبقى بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند (3.75%)، وذلك عند أدنى مستوى للفائدة منذ شهر فبراير من عام 2023م.
وأوضح البنك أنّ معدل التضخم في بريطانيا يُتوقع أنْ ينخفض إلى المستوى المستهدف البالغ (2%) في وقت أقرب من التقديرات السابقة، فيما خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026م إلى (0.9%)، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت (1.2%).