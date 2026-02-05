بنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة عند 3.75%

أبقى بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند (3.75%)، وذلك عند أدنى مستوى للفائدة منذ شهر فبراير من عام 2023م.

وأوضح البنك أنّ معدل التضخم في بريطانيا يُتوقع أنْ ينخفض إلى المستوى المستهدف البالغ (2%) في وقت أقرب من التقديرات السابقة، فيما خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026م إلى (0.9%)، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت (1.2%).