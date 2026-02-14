Icon

تتويج الألماني “فيرلاين”بلقب الجولة الـ4 من بطولة العالم “إي بي بي للفورمولا إي” بجدة

السبت ١٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٢ مساءً
تتويج الألماني “فيرلاين”بلقب الجولة الـ4 من بطولة العالم “إي بي بي للفورمولا إي” بجدة
المواطن - واس

انطلقت أمس، منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم “إي بي بي فورمولا إي” على حلبة كورنيش جدة، التي تستضيفها المملكة للمرة الثامنة على التوالي، وتستمر حتى يوم غدٍ، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف وزارة الرياضة.

وتوّج معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق بورشه، بالمركز الأول في الجولة الرابعة من بطولة العالم “إي بي بي للفورمولا إي”، فيما قلّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة المحركات السعودية، السويسري إدواردو مورتارا، سائق فريق ماهيندرا بالمركز الثاني، ونال النيوزيلندي ميتش إيفانز سائق فريق جاكوار تي سي إس ريسينغ المرتبة الثالثة، فيما حصد فريق بورشه المرتبة الأولى في الفرق.

وشهدت المواجهات التأهيلية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة، تفوّق السويسري إدراردو مورتار؛ سائق فريق ماهيندرا ريسينغ، تلاه الألماني ماكسيميليان غونتر سائق فريق دي إس بينسكي في المركز الثاني، فيما أكمل الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق بورشه عقد المراكز الأولى بحلوله ثالثًا.

وتستكمل البطولة يوم غدٍ بإقامة الجولة الخامسة من سباق بطولة العالم “إي بي بي للفورمولا إي” إذ ستنطلق التجارب الحرة في تمام الواحدة والنصف مساءً، تليها التصفيات عند الثالثة وأربعين دقيقة مساءً، على أن يبدأ سباق الجولة الخامسة عند الثامنة وخمس دقائق مساءً.

يُذكر أن تنظيم جولتي موسم فورمولا إي، يرسّخ مفاهيم الاستدامة والاعتماد على الطاقة النظيفة، كونها من أبرز البطولات العالمية التي تقوم على تقنيات كهربائية صديقة للبيئة، كما يعكس هذا الحدث حرص وزارة الرياضة على دعم الفعاليات الرياضية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تعزيز الرياضات المستدامة، وترسيخ مكانة المملكة محطة رئيسة لاستضافة أبرز البطولات الدولية.

