صحة وطب‎

تحذير رسمي مصري من خديعة “مياه السحور”

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٦ مساءً
تحذير رسمي مصري من خديعة “مياه السحور”
المواطن - فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة المصرية أن الإكثار من مياه الشرب خلال السحور بزعم استفادة الجسم منها خلال فترة الصيام بالنهار أمر غير دقيق أو علمي.

وشددت الوزارة في بيان على أن شرب المياه يُعد عنصراً أساسياً للحفاظ على توازن الجسم وصحته خلال شهر رمضان، خاصة مع طول ساعات الصيام وارتفاع درجات الحرارة في بعض الأيام.

إلا أنها نبهت إلى أن الاعتقاد بأن شرب كميات كبيرة من المياه دفعة واحدة خلال وجبة السحور يمنع العطش في اليوم التالي، اعتقاد غير دقيق.

في السياق أوضح الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف بالمعهد القومي للتغذية أن احتياج الجسم من المياه يجب أن يُوزَّع على مدار الفترة ما بين الإفطار والسحور، وليس الاعتماد على شرب كميات كبيرة دفعة واحدة قبل أذان الفجر.

وأشار إلى أن الأفضل هو تناول كوب من الماء كل ساعة تقريبًا بعد الإفطار وحتى موعد السحور، بحيث يحصل الجسم على احتياجاته بشكل تدريجي، وهو ما يساعد على تحقيق حالة من الارتواء المتوازن، والحفاظ على سيولة الدم، ودعم كفاءة الدورة الدموية ووظائف الجسم المختلفة أثناء ساعات الصيام.

