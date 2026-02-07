Icon

تحطم طائرة ومصرع ركابها جنوب أستراليا

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة خفيفة في المحيط الهادئ قبالة سواحل ولاية جنوب أستراليا.

وأفادت الشرطة المحلية في بيان، بسقوط طائرة خفيفة في خليج هالونج بالقرب من مدينة جولوا ساوث الساحلية على بعد حوالي 63 كيلومترًا جنوبي أديليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا، مما أدى إلى مصرع ثلاثة رجال كانوا على متنها.
وذكرت أنه عثر لاحقًا على جميع من كانوا على ‌متن الطائرة بمن فيهم الطيار متوفين، مضيفة ‌أن حطام ‌الطائرة أعيد إلى الشاطئ.

وأكدت فتح مكتب سلامة النقل الأسترالي تحقيقًا في الحادث، بعد وصول محققيه إلى ولاية جنوب أستراليا.

