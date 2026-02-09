تحطّم طائرة عسكرية ومقتل طاقمها في كوريا وزير الدفاع يوقع على طائرة هوك T-165 في معرض الدفاع العالمي 2026 أنواع وثائق الملكية المعتمدة في منصة إيجار أمانة نجران تطرح 21 فرصة استثمارية مميزة ابتسامة موظف الجوازات والسائح الألماني.. بوابة الانطباع الأول الإيجابي عن السعودية برنامج ريف: التسجيل مجاني وبدون رسوم معرض الدفاع العالمي 2026.. وكالة القدرات الأمنية تستعرض طائرة مجنحة بعيدة المدى حساب المواطن: مكافأة الطلاب من الدخل ولابد من الإفصاح عنها اصطدام شاحنة بمركبة يودي بحياة 30 شخصًا في نيجيريا خالد بن سلمان يفتتح معرض الدفاع العالمي 2026
تحطّمت طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز إيه إتش-1 إس كوبرا اليوم، خلال مهمة تدريبية روتينية في مقاطعة “جابيونغ” الشمالية؛ ما أسفر عن مقتل طاقمها المكوّن من شخصين، بحسب بيان للجيش الكوري.
وذكر الجيش في بيانه أن الهليكوبتر سقطت بعد الساعة 11 صباحًا (02:00 بتوقيت جرينتش) لأسباب لا تزال غير واضحة.
ونُقل فردا الطاقم إلى مستشفى قريب، إلا إنهما فارقا الحياة لاحقًا متأثرين بجراحهما.
وأوقف الجيش تشغيل جميع طائرات الهليكوبتر من هذا الطراز عقب الحادث، وشكّل فريقًا للاستجابة للطوارئ للتحقيق في أسبابه.
وأوضح الجيش أن المهمة التدريبية تضمّنت ممارسة إجراءات الهبوط الاضطراري دون إيقاف تشغيل المحرك.