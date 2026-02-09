تحطّم طائرة عسكرية ومقتل طاقمها في كوريا

تحطّمت طائرة هليكوبتر ​عسكرية من طراز إيه إتش-1 إس كوبرا اليوم، ​خلال مهمة تدريبية روتينية في مقاطعة “جابيونغ” الشمالية؛ ما أسفر عن مقتل طاقمها المكوّن من شخصين، بحسب بيان للجيش ال‍كوري.

تحطّم طائرة عسكرية

وذكر الجيش في بيانه أن ​الهليكوبتر سقطت بعد الساعة 11 صباحًا (‌02:00 بتوقيت ​جرينتش) ‌لأسباب لا تزال غير واضحة.

ونُقل فردا الطاقم إلى مستشفى قريب، إلا إنهما فارقا الحياة لاحقًا متأثرين بجراحهما.

وأوقف الجيش تشغيل جميع طائرات الهليكوبتر من هذا الطراز ‌عقب الحادث، وشكّل فريقًا للاستجابة للطوارئ للتحقيق في أسبابه.

وأوضح الجيش أن ​المهمة التدريبية تضمّنت ممارسة إجراءات ⁠الهبوط الاضطراري دون إيقاف تشغيل ⁠المحرك.