وسط ارتفاع الدولار وترقب بيانات التضخم

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس في المعاملات الفورية

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس في المعاملات الفورية
المواطن - فريق التحرير

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يناير التي جاءت أقوى من المتوقع، ما قلّص التوقعات بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم غداً الجمعة لاستشراف مسار السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 03:18 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 5065.98 دولاراً للأونصة، بعدما أنهى جلسة أمس على مكاسب تجاوزت 1%.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.2% لتسجل 5087.30 دولاراً للأونصة، وفقاً لبيانات وكالة رويترز.

وقال المحلل لدى أو.سي.بي.سي، كريستوفر وانج، إن تقرير الوظائف القوي ساهم في تراجع طفيف بتوقعات خفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس على أداء الذهب خلال تعاملات اليوم.

وسجل مؤشر الدولار ارتفاعاً عقب صدور تقرير الوظائف، الذي أظهر متانة الاقتصاد الأميركي، ما عزز العملة الأميركية. ويؤدي صعود الدولار عادةً إلى زيادة تكلفة شراء المعادن المقومة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، الأمر الذي يضغط على أسعار الذهب.

وتتجه أنظار الأسواق حالياً إلى بيانات التضخم الأميركية المرتقبة، والتي قد تمنح إشارات إضافية حول توجهات الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

